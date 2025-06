'मैंने देखा इंडियन मुस्लिम मिलिट्री अफसर को...', भारतीय मुस्लिम पर पत्रकार ने पकड़ा झूठ तो UN में झेंप गए बिलावल भुट्टो!

बडबोले बिलावल भुट्टो की गलतबयानी को एक पत्रकार ने तुरंत फैक्ट चेक कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.वे बंगले झांकने लगे. बिलावल भुट्टो अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बिना सबूत, बिना तथ्यों के कहा कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है. उनकी निगेटिव छवि बनाई जा रही है.

भुट्टो इस वक्त पाकिस्तान की कूटनीतिक टीम को लीड कर रहे हैं. ये टीम अभी अमेरिका में है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान का पक्ष रख रही है.

बिलावल भुट्टो कल अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान भुट्टो ने भारत पर यह आरोप लगाया कि पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, का राजनीतिकरण भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है.

इस दौरान एक पत्रकार ने बिलावल भुट्टो द्वारा भारत के मुसलमानों लेकर एक जनरल स्टेटमेंट दिए जाने पर अपनी राय दी और इसके गलत करार दिया. इस पत्रकार ने अपने निजी अनुभवों के आधार पर कहा कि उन्होंने भारत में सेना के मुस्लिम अफसरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा. इस पत्रकार ने कहा कि भारत में एक मुस्लिम अफसर ही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रही थी.

बता दें कि 7 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी थी. उनके साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद थीं.

