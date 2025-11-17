scorecardresearch
 

शेख हसीना पर आज आने वाले कोर्ट के फैसले से पहले बांग्लादेश में हाई अलर्ट, हिंसा करने वालों पर गोली चलाने के आदेश

शेख हसीना पर आने वाले फैसले से पहले व्यापारी वर्ग इस बात से आशंकित है कि राजनीतिक अस्थिरता से पहले से कमजोर आर्थिक हालात और बिगड़ सकते हैं. सरकार ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हिंसा करने वालों पर सीधे फायरिंग की जाए.

वामी लीग की मुखिया हसीना ने कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक संदेश जारी किया है. (Photo-ITG)
बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव चरम पर है. अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) के बहुप्रतीक्षित फैसले से ठीक एक दिन पहले शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने आज देशव्यापी 'पूर्ण बंद' का आह्वान किया है. आवामी लीग पर यूनुस सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है. फैसले से पहले बांग्लादेश में हाई अलर्ट है.

इस बीच, शेख हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक भावनात्मक ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में सड़क पर आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया है.

ढाका में रविवार शाम को कुछ जगहों पर देसी बम धमाकों की सूचना मिली. अंतरिम सरकार में एक सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन के आवास के सामने रात करीब 9 बजे दो देसी बम फटे. एक और विस्फोट कारवां बाजार इलाके में हुआ. हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

हिंसा करने वालों पर गोली चलाने के आदेश

 ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने अधिकारियों को हिंसा करने वाले, खासकर पुलिस पर हमला करने वालों पर गोली चलाने के आदेश दिए हैं. सोमवार के अदालत के फैसले से पहले पूरे ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

यह भी पढ़ें: 'मैं घर लौटना चाहती हूं लेकिन...', शेख हसीना को याद आता है अपना वतन, बताया कब जाएंगी बांग्लादेश वापस

दरअसल अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) आज उस मामले में  अपना फैसला सुनाने वाला है जिसमें अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन पर जुलाई–अगस्त में हुए छात्र आंदोलन के दौरान अशांति से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगे हैं.इस मामले में बहस 23 अक्टूबर को समाप्त हुई थी.

आवामी लीग ने बुलाया बंद

रविवार सुबह बांग्लादेश असामान्य रूप से शांत रहा. सड़कें, जो आमतौर पर यातायात से गुलजार रहती हैं वहां ट्रैफिक कम दिखा. दुकानें देर से खुलीं, और कई लोगों ने घर के अंदर ही रहना पसंद किया. यह चिंता तब बढ़ गई जब आवामी लीग ने दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा कर दी.

चूंकि अंतरिम सरकार ने पार्टी और उसके सहयोगियों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए आवामी लीग के नेता अब अज्ञात स्थानों से सोशल मीडिया का उपयोग करके घोषणाएं कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'क्लिंटन, सोरोस और US फंडिंग से हुआ था शेख हसीना का तख्तापलट', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री का विस्फोटक खुलासा

शेख हसीना के खिलाफ यह मामला जुलाई और अगस्त 2024 के बीच बांग्लादेश को हिला देने वाले हिंसक छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है. हसीना ने इन घटनाओं में मानवता के खिलाफ अपराधों से संबंधित सभी आरोपों को दृढ़ता से खारिज किया है.

