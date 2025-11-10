scorecardresearch
 

Feedback

'क्लिंटन, सोरोस और US फंडिंग से हुआ था शेख हसीना का तख्तापलट', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री का विस्फोटक खुलासा

लंबे समय से पश्चिमी दखल के आरोपों को “षड्यंत्र की बातें” कहकर टाल दिया जाता था.लेकिन चौधरी के बयान से अब यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2024 का बांग्लादेशी संकट “विदेशी दिमाग और डॉलर” दोनों से संचालित था.

Advertisement
X
मुहम्मद यूनुस और अमेरिकी नेक्सस ने शेख हसीना को हटाने के लिए रचा सत्ता-पलट खेल (File photos-PTI)
मुहम्मद यूनुस और अमेरिकी नेक्सस ने शेख हसीना को हटाने के लिए रचा सत्ता-पलट खेल (File photos-PTI)

अगस्त 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई के पीछे अमेरिकी 'डीप स्टेट' का हाथ होने की अफवाहें लंबे समय से थीं. अब, बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और संकट के दौरान मुख्य वार्ताकार रहे मोहिबुल हसन चौधरी ने इस बात की पुष्टि करने का दावा किया है.

रशिया टुडे (RT) मीडिया आउटलेट को दिए एक इंटरव्यू में चौधरी ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस से जुड़े समूह, यूएसएआईडी (USAID), क्लिंटन परिवार और बाइडेन प्रशासन के एक गठजोड़ ने फंड मुहैया कराया. इस फंड का इस्तेमाल कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने और ढाका में 2024 के सरकार को अस्थिर कर हटाने के लिए किया गया.

चौधरी ने कहा कि शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि 2018 से ही इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट (IRI) जैसे अमेरिकी गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ मिलकर कुछ परिवार (विशेषकर बाइडेन और क्लिंटन) लगातार उनकी सरकार के ख़िलाफ़ अभियान चला रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

बंगाल में एसआईआर के दौरान मिले बांग्लादेशी नागरिक
बिहार विधानसभा चुनाव: सीमांचल में ‘घुसपैठिया’ मुद्दा, कितना सही, कितना राजनीतिक?  
Bangladesh Crude Bomb Blast,
बांग्लादेश में यूनुस के ग्रामीण बैंक हेडक्वार्टर पर बम हमला! राजधानी ढाका में बढ़ी हिंसा 
Brahmaputra Swallow Bangladesh
बांग्लादेश को निगल रही ब्रह्मपुत्र नदी! आफत में ये द्वीप, एक घर तो 35 बार बह चुका है 
Bangladesh Route से India पर Attack Plan? जानें... 
Hafiz Saeed
बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी? हाफिज सईद की नई चाल का VIDEO वायरल 

मंत्री का बड़ा खुलासा

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि छात्र विरोध प्रदर्शन, जो शुरू में नौकरी कोटा सुधारों को लेकर शुरू हुए थे, को "इस पैसे से सावधानीपूर्वक नियोजित" किया गया था. उन्होंने दावा किया कि यह अव्यवस्था (Chaos) बाद में बड़े दंगे में बदल गई, जिसमें इस्लामी तत्वों की घुसपैठ भी हुई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में यूनुस के ग्रामीण बैंक हेडक्वार्टर पर बम हमला! राजधानी ढाका में बढ़ी हिंसा

चौधरी ने खुलासा किया कि सरकारी नौकरी कोटे के विरोध में शुरू हुआ छात्र आंदोलन पहले से फंडेड था. उन्होंने कहा,“अराजकता की ये योजना पहले से बनाई गई थी. इस पैसों से दंगे भड़काए गए और हसीना सरकार को घुटनों पर लाने की कोशिश हुई. USAID की करोड़ों डॉलर की फंडिंग का कोई हिसाब नहीं था.यह पैसा ‘रेजीम चेंज’ (regime change) गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ.”

चौधरी ने नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस को भी इस कथित अमेरिकी साजिश का हिस्सा बताया.उनके मुताबिक, यूनुस उस वक्त यूरोप में थे और बाद में उन्हें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार बनाया गया.

यूनुस और क्लिंटन परिवार में संबंध

चौधरी ने यह भी दावा किया कि "क्लिंटन परिवार और अंतरिम यूनुस शासन" के बीच लंबे समय से संबंध हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए 'गुप्त एनजीओ को फंडिंग' दी जा रही थी और यूएसएआईडी से लाखों डॉलर का फंड गायब था, जिसका इस्तेमाल "सरकार गिराने की गतिविधियों" के लिए किया गया.

यह भी पढ़ें: यूनुस का दावा- PM मोदी से की शेख हसीना पर बात, जवाब मिला- सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते

Advertisement

शेख हसीना के देश से भागने के बाद, मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया. चौधरी ने पूरे घटनाक्रम को 'पश्चिमी प्रायोजित ऑपरेशन' बताया, जिसका उद्देश्य हसीना के लंबे शासन को उखाड़ फेंकना और ढाका में एक अधिक आज्ञाकारी (pliant) व्यवस्था स्थापित करना था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement