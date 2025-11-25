बांग्लादेश में अवामी लीग का हल्लाबोल... मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना की सजा के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू

बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है. बर्खास्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग ने मंगलवार को देशव्यापी विरोध आंदोलन का ऐलान कर दिया. पार्टी ने ICT के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस को गैरकानूनी कब्जाधारी और किलर-फासिस्ट कहकर उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है.

अवामी लीग ने ऐलान किया कि 30 नवंबर तक सभी जिलों और उपजिलों में विरोध-प्रदर्शन, रैलियां और प्रतिरोध मार्च आयोजित किए जाएंगे.

दरअसल, कुछ दिन पहले ICT ने शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जामान खान कमाल को अनुपस्थित रहते हुए मौत की सजा सुनाई थी. दोनों के भारत में मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है. इसी फैसले के बाद अवामी लीग ने इसे फर्जी ट्रायल करार देकर देशभर में आंदोलन छेड़ दिया है.

फर्जी कोर्ट ने फर्जी फैसला सुनाया: अवामी लीग

पार्टी ने एक्स (X) पर साझा बयान में लिखा, “अवैध कब्जाधारी, किलर-फासिस्ट यूनुस के इस्तीफे और अवैध ICT ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज करने की मांग.”

अवामी लीग ने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए कहा, “आपने देखा कि अवैध कब्जाधारी यूनुस और उसके गुट द्वारा बनाई गई नकली अदालत ने किस तरह माननीय प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया. जनता ने इस फर्जी फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है, और जहां संभव हुआ, विरोध दर्ज कराया है.”

अवामी लीग का कहना है कि यूनुस गुट शेख हसीना और उनकी पार्टी को आगामी चुनाव से बाहर रखने की राष्ट्रविरोधी साजिश कर रहा है. पार्टी ने कहा, “यह पूरा ट्रायल सत्ता हथियाने वाले गुट द्वारा रचा गया नाटक है. हम न केवल इस अवैध फैसले को खारिज कर रहे हैं, बल्कि जमीन स्तर पर राजनीतिक दलों, समाज के विभिन्न वर्गों और स्थानीय नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि इन साजिशों को नाकाम किया जा सके.”

कड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी

अवामी लीग ने चेतावनी दी कि देश की रक्षा के लिए कठोर आंदोलन की घोषणा की जाएगी. आज़ादी समर्थक ताकतों अवामी लीग और शेख हसीना को छोड़कर कोई भी ‘स्टेज मैनेज्ड चुनाव’ बांग्लादेश में नहीं होने दिया जाएगा. इसे किसी भी कीमत पर रोका जाएगा.”

उधर, अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने कूटनीतिक कदम बढ़ाते हुए भारत को आधिकारिक पत्र भेजा है, जिसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण (extradition) की मांग की गई है, ताकि ICT के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके.

