Live: 'शेख हसीना ने दिए प्रदर्शनकारियों पर बम गिराने के आदेश', मानवता के खिलाफ अपराध केस में आ रहा फैसला

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगे मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में ट्रिब्यूनल का फैसला आ रहा है. यह फैसला 400 पेज और 6 पार्ट में आ रहा है.

बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के लिए मौत की सजा की मांग (Photo: ITG)
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ गंभीर आरोप के मामलों में फैसले की घड़ी आ गई है. इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की कार्यवाही शुरू हो गई है. शेख हसीना के मामले में छह पार्ट में फैसला आ रहा है, जिसमें 400 पेज हैं. जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली तीन जजों की ट्रिब्यूनल फैसला सुना रही है.

जस्टिस मुर्तजा की अगुवाई वाली ट्रिब्यूनल में जस्टिस मोहम्मद शफीउल आलम महमूद और जस्टिस मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरी भी हैं. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि हमने मानवाधिकार संगठन और अन्य संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर विचार किया है. हमने क्रूरताओं का विवरण भी दिया है. शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए.

ट्रिब्यूनल ने फैसले में यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं. शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिए थे.  ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि अवामी लीग के कार्यकर्ता कथित रूप से सड़कों पर उतर आए और पार्टी नेतृत्व की पूरी जानकारी में सुनियोजित हमले किए.

ट्रिब्यूनल में शेख हसीना और उनके मंत्री हसनुल हक इनु के बीच कई बार फोन पर हुई बातचीत भी पढ़कर सुनाई जा रही है, जिससे अवामी लीग के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका हिंसा में साबित की जा सके. यह बताया जा रहा है कि किस तरह से शेख हसीना ने छात्रों के प्रोटेस्ट को आतंकी गतिविधि के रूप में पेश करने की कोशिश की.

ट्रिब्यूनल यह भी बता रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं. फैसले से पहले पूरे मामले को पढ़कर रिकॉर्ड में रखा जा रहा है. इसलिए प्रक्रिया लंबी चल सकती है और फैसला आने में समय लग सकता है. यह ट्रिब्यूनल बस नाम से ही इंटरनेशनल है, इसकी कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी या आइडेंटिटी नहीं है.

राजधानी ढाका में पुलिस को हिंसक प्रदर्शन की स्थिति में प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं. शेख हसीना ने फैसले से पहले अपने समर्थकों को भेजे वीडियो संदेश में खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया और कहा कि फैसला दे दें, मुझे परवाह नहीं है.

