बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती, तबीयत बेहद नाजुक

पांच अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्तापलट के एक दिन बाद ही खालिदा जिया को रिहा किया गया था. इसके बाद वह बेहतर इलाज के लिए लंदन चली गई थीं. वह इस साल मई महीने में ही बांग्लादेश लौटी थीं.

खालिदा जिया की हालत बहुत गंभीर बनी हुई हैं. (Photo: AP)
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन खालिदा जिया की तबीयत गंभीर बनी हुई है. वह अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है. 

बीएनपी के मुताबिक, 80 साल की खालिदा जिया को फेंफड़ों में संक्रमण के बाद रविवार रात को ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. 

बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने जुमे की नमाज के बाद बताया कि खालिदा जिया की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है.  उन्होंने लोगों से उनके जल्द ठीक होने की दुआ करने को कहा. 

बता दें कि खालिदा जिया के अस्पताल में भर्ती होने की खबर ऐसे समय पर आई है, जब बांग्लादेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और बीएनपी को देश की फ्रंटरनर पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है.

इस्लाम आलमगीर ने कहा कि डॉक्टरों का कहना है कि खालिदा जिया की हालत बहुत गंभीर है. बता दें कि दो बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकीं खालिदा जिया को रविवार रात ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वह 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक दो बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं.वह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी संस्थापक जियाउर रहमान की विधवा हैं. 

