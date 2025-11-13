scorecardresearch
 

Feedback

संविधान संशोधन के लिए बांग्लादेश में होगा जनमत संग्रह! यूनुस का बड़ा ऐलान

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव कराने और संविधान में सुधार के लिए जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है. यूनुस ने चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने का आश्वासन दिया और सत्ता का हस्तांतरण निर्वाचित सरकार को करने का वादा किया है.

Advertisement
X
मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में जनमत संग्रह की बात कही है (Photo: Reuters)
मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में जनमत संग्रह की बात कही है (Photo: Reuters)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन के संकेत दिए हैं. गुरुवार को उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होगा और इसके साथ ही संविधान में सुधारों पर जनमत संग्रह भी कराया जाएगा. यूनुस ने ऐलान किया कि जनमत संग्रह के नतीजों के आधार पर बांग्लादेश के संविधान में संशोधन के लिए एक समिति गठित की जाएगी.

बांग्लादेश 'जुलाई चार्टर' (July Charter) को लागू करने पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराएगा. यह चार्टर पिछले साल हुए छात्र आंदोलन के बाद तैयार किया गया था जिसमें शेख हसीना की सरकार गिर गई थी.

इस दौरान यूनुस ने दोहराया कि फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे. 85 साल के यूनुस ने कहा कि चुनाव के बाद वो प्रमुख का पद छोड़ देंगे. यूनुस ने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण एक निर्वाचित सरकार को कर दिया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

शेख हसीना पर जल्द फैसला सुनाएगा बांग्लादेश ट्र‍िब्यूनल, लगे हैं ये गंभीर आरोप 
Sheikh Hasina
शेख हसीना के खिलाफ आज मुकर्रर होगी सजा की तारीख, अभी से सुलग रहा बांग्लादेश 
Bangladesh demands India to immediately stop media access to Sheikh Hasina
बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को किया तलब, शेख हसीना का मीडिया एक्सेस रोकने की मांग 
muhammad yunus
शेख हसीना के बाद अब यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर छात्र! जानें- किस बात से हैं नाराज 
Bangladesh को निगल रही Brahmaputra River! जानें... 

फरवरी में क्यों शिफ्ट हुए चुनाव?

पहले यूनुस ने कहा था कि चुनाव अप्रैल में होंगे, लेकिन बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने मांग की थी कि चुनाव इस्लाम के पवित्र महीने रमजान से पहले कराए जाएं. इसके बाद चुनाव फरवरी में तय किए गए हैं.

यूनुस ने कहा, 'मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे लिए दुआ करें ताकि हम एक निष्पक्ष चुनाव करा सकें, जिससे सभी नागरिक नया बांग्लादेश बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें. सरकार की ओर से हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी मदद देंगे कि चुनाव स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हों.' यूनुस ने बांग्लादेश की संसद को द्विसदनीय (bicameral) बनाने का भी प्रस्ताव रखा.

Advertisement

क्या है जुलाई चार्टर का मकसद?

‘जुलाई चार्टर’ का मकसद देश की राजनीति और संस्थानों का पुनर्गठन करना है और 2024 के जनविद्रोह को संवैधानिक मान्यता देना है. छात्रों के इस आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद लंबे समय से प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई थीं.

अधिकांश राजनीतिक दलों ने अक्टूबर में चार्टर पर हस्ताक्षर किए, लेकिन नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP), जो पिछले साल के आंदोलन के नेताओं और चार वामपंथी दलों ने मिलकर बनाई थी, ने इसमें हिस्सा नहीं लिया.

NCP का कहना है कि उन्होंने इससे दूरी इसलिए बनाई क्योंकि चार्टर में कानूनी ढांचे या उसे लागू करने को लेकर कोई गारंटी नहीं दी गई है.

चार्टर के समर्थकों का मानना है कि यह संस्थागत सुधारों की नींव रखेगा, जबकि आलोचक इसे प्रतीकात्मक कदम मानते हैं, जब तक कि इसके लिए कोई कानूनी या संसदीय सहमति न बने. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement