राशन पहुंचा रहे थे पाकिस्तानी सैनिक... बलूच विद्रोहियों ने कर दिया हमला, मारे गए तीन जवान

बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला हुआ है. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दावा किया है कि उसने कलात और केच जिलों में पाकिस्तानी सेना पर दो बड़े आईईडी धमाके किए हैं. इन हमलों में तीन सैनिक मारे गए और कई घायल हुए हैं.

BLA के अनुसार, पहला हमला कलात जिले के ग्रेप इलाके में हुआ. जब पाकिस्तानी सैनिक अपने आगे के ठिकानों पर सामान और राशन पहुंचा रहे थे, तभी उनके काफिले पर रिमोट से कंट्रोल बम से हमला किया गया. धमाका इतना जोरदार था कि मौके पर ही दो सैनिकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

दूसरा हमला केच जिले के गोरकोप इलाके में हुआ. वहां पाकिस्तानी सेना की बम डिफ्यूज़ यूनिट सड़क मार्ग साफ कर रही थी ताकि सैन्य काफिले आराम से गुजर सकें. इसी दौरान बीएलए ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई और एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

बीएलए ने ली दोनों धमाकों की जिम्मेदारी

बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलोच ने जारी बयान में कहा कि हमले संगठन के लड़ाकों ने किए हैं. बयान में कहा गया कि ये कार्रवाई पाकिस्तान की “कब्जे की नीतियों” के खिलाफ की गई है. बीएलए पिछले कई सालों से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकारी ठिकानों पर हमले करता रहा है और खुद को बलूच स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बताता है.

