एक्सीलेटर बंद, टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं चला... UN के मंच से उसे ही क्यों कोसने लगे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की अपनी यात्रा के दौरान दो अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ा. पहली घटना तब हुई जब वह और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप एस्केलेटर पर चढ़े, तो वह अचानक रुक गया. दूसरी घटना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करने के दौरान हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया.

डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया हाथ में हाथ डाले हुए यूएन हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उनका बहुप्रतीक्षित भाषण होना था. व्हाइट पैंटसूट पहने फर्स्ट लेडी मेलानिया ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोटोग्राफर्स के अनुरोध पर तस्वीरें खिंचवाईं. ट्रंप ने मुस्कुराते हुए फोटोग्राफर्स को 'थैंक यू' कहा और फिर पत्नी के साथ एस्केलेटर पर चढ़ गए. हालांकि, एस्केलेटर अचानक रुक गया, जिससे दोनों को बीच में ही रुकना पड़ा.

मेलानिया ने रुके हुए एस्केलेटर पर पैदल चढ़ना शुरू किया, जबकि ट्रंप उनके पीछे-पीछे थे. उनके सहयोगी और अन्य अधिकारी स्थिति से बचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करने लगे. ट्रंप के यूएन जनरल असेंबली के मंच पर पहुंचते ही एक और तकनीकी खराबी सामने आ गई. उन्होंने अभी अपना संबोधन शुरू ही किया था कि टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया. इसके बाद ट्रंप को टेलीप्रॉम्प्टर के बिना ही अपनी बात रखनी पड़ी.

NOW - Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

ट्रंप ने यूएनजीए में मौजूद विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'मुझे इस भाषण को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के देने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा.' फिर उन्होंने मजाक उड़ाया, 'मैं केवल यही कह सकता हूं कि जो भी इस टेलीप्रॉम्प्टर को चला रहा है, वह बहुत मुश्किल में है.' कुछ ही मिनटों में, वह प्रिंटेड नोट्स पढ़ते नजर आए. ट्रंप ने कहा ने कहा, 'ये दो चीजें हैं जो मुझे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से मिलीं: एक खराब एस्केलेटर और एक खराब टेलीप्रॉम्प्टर. बहुत-बहुत धन्यवाद.'

अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा यूएन: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की और कहा, 'यूएन के पास अद्भुत क्षमता है, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर पा रहा.' उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) पर प्रवासियों द्वारा 'पश्चिमी देशों पर हमले को वित्तपोषित करने' का आरोप लगाया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौजूद विश्व नेताओं से कहा कि उनके देश नर्क की ओर जा रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने गाजा में लगभग दो वर्ष पहले हमास द्वारा इजरायल पर हमले के दौरान पकड़े गए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने पर विश्व शक्तियों का ध्यान केंद्रित करने की अपील की.

ट्रंप ने फिर लिया भारत-पाक युद्ध रुकवाने का क्रेडिट

उन्होंने अपनी सरकार की विदेश नीति की उपलब्धियों पर विवादास्पद दावों को दोहराया. ट्रंप ने फिर से भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लिया. उन्होंने बार-बार इसका दावा किया है लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया है. भारत लगातार ट्रंप के दावों को खारिज करता रहा है और कहा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्षविराम कराने में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं था. भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष से हॉटलाइन पर संपर्क करके संघर्षविराम के लिए अनुरोध किया था.

