'मिडिल ईस्ट का युद्ध हमारे यहां...', ईरान पर क्यों भड़का ऑस्ट्रेलिया? राजदूत को निकाला

ऑस्ट्रेलिया और ईरान के रिश्तों में तनाव की खबर है जिसके बाद कैनबरा से ईरानी राजदूत अहमद सादेगी को निष्कासित कर दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने जांच में पाया कि उसकी जमीन पर कम से कम दो यहूदी विरोधी हमलों के पीछे ईरान का हाथ था.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश के सिक्योरियी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन (ASIO) ने पिछले साल की दो घटनाओं में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को जिम्मेदार ठहराया था. आरोप है कि IRGC ने सिडनी में एक यहूदी रेस्तरां में और मेलबर्न में यहूदियों के एक पूजा स्थल Adass Israel सिनेगॉग को निशाना बनाकर आगजनी की.

इन घटनाओं को लेकर अल्बनीज ने कहा, 'ये ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एक विदेशी राष्ट्र की तरफ से की गई असाधारण और खतरनाक आक्रामकता थी.'

अल्बनीज ने बताया कि ईरानी राजदूत अहमद सादेगी और तीन अन्य डिप्लोमेटिक स्टाफ को देश छोड़ने के लिए सात दिन का समय दिया गया है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने किसी विदेशी राजदूत को निष्कासित किया है.

ऑस्ट्रेलिया ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को निकलने को कहा

ऑस्ट्रेलिया ने अपने वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की सुरक्षा को देखते हुए ईरान में अपने दूतावास का संचालन भी रोक दिया है. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया है.

अल्बनीज ने कहा कि ईरानी सेना की स्पेशल ब्रांच IRGC को भी एक आतंकवादी एजेंसी के रूप में लिस्टेड किया जाएगा. अमेरिका ने 2019 में इसे एक आतंकवादी समूह घोषित करने के लिए कदम उठाया था.

अल्बनीज ने आगे कहा, 'मैंने कई बार कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई लोग दो चीजे चाहते हैं: वे चाहते हैं कि मध्य पूर्व में हत्याएं रुकें, और वे नहीं चाहते कि मध्य पूर्व का संघर्ष यहां लाया जाए. ईरान ने ठीक यही करने की कोशिश की है. उन्होंने यहूदी आस्ट्रेलियाई लोगों को नुकसान पहुंचाने, उन्हें डराने और हमारे समुदाय में नफरत और विभाजन फैलाने की कोशिश की है.'

ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी के महानिदेशक IRGC को लेकर क्या बोले?

ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी के महानिदेशक माइक बर्गेस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमले IRGC ने कराए थे और उन्होंने ये हमले एक ग्रुप से कराए थे जो उनके लिए बिचौलिए का काम करता है.

उन्होंने कहा, 'IRGC ने इसके लिए कई विदेशियों को काम पर लगाया. फिर उन विदेशों ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को काम सौंपा.'

जिन दो हमलों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हाथ होने की बात कही जा रही है, उनमें से एक अक्टूबर 2024 में सिडनी में बॉन्डी बीच के पास लुईस कॉन्टिनेंटल किचन में आगजनी का हमला है.

दूसरा हमला पिछले दिसंबर में मेलबर्न के एडास इजरायल सिनेगॉग पर हुआ था. इस दौरान दो नकाबपोश हमलावरों ने सिनेगॉग के अंदर पहले तो कोई लिक्विड फेंकी और फिर वहां आग लगा दी.

बर्गेस का कहना है कि खुफिया एजेंसी अन्य कई घटनाओं में भी ईरान की संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है. हालांकि, उन्होंने ये जरूर कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी हर घटना के लिए ईरान की सरकार जिम्मेदार नहीं है.

