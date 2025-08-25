लंदन में भारतीय रेस्टोरेंट में आगजनी... 5 लोग झुलसे, CCTV की मदद से दो संदिग्ध गिरफ्तार

ईस्ट लंदन के एक भारतीय रेस्टोरेंट में 22 अगस्त की रात को हुई आगजनी के मामले में पुलिस ने 15 साल के एक लड़के और 54 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इन दोनों पर आगजनी को अंजाम देने का संदेह है. इस घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक यह घटना इलफोर्ड के वुडफोर्ड एवेन्यू, गैंट्स हिल में स्थित 'इंडियन अरोमा रेस्टोरेंट' में हुई. घायलों में तीन महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं, जो आग लगने के समय रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे. लंदन एम्बुलेंस सर्विस के पैरामेडिक्स ने मौके पर इनका इलाज किया और फिर इन्हें अस्पताल ले जाया गया.
पुलिस ने बताया कि एक पुरुष और एक महिला की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है. लंदन पुलिस की नॉर्थ यूनिट के चीफ इंस्पेक्टर मार्क रॉजर्स ने कहा, 'हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. शुक्रवार शाम को हुई इस घटना की जांच तेजी से जारी है. भारतीय समुदाय के लोग इस घटना से चिंतित और स्तब्ध हैं. मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर उनके पास कोई जानकारी है, तो वे आगे आएं और पुलिस से बात करें.'
This is the Indian restaurant that was targeted in an arson attack.
This is horrific pic.twitter.com/i0E6v2NeE8
दोनों संदिग्धों को जानबूझकर आग लगाने और लोगों का जीवन खतरे में डालने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है और वे पुलिस हिरासत में हैं. वुडफोर्ड एवेन्यू रीजन में वीकेंड के दौरान भारी पुलिस तैनाती रही. पुलिस का कहना है कि दो अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी है, जो घटनास्थल से पुलिस के पहुंचने से पहले चले गए थे. उनकी पहचान के लिए प्रयास जारी हैं.
रेस्टोरेंट को आग से काफी नुकसान पहुंचा है. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि हमलावरों ने अपना चेहरा ढक रखा था और उन्होंने रेस्टोरेंट में आग लगाई. इंडियन अरोमा रेस्टोरेंट का प्रबंधन रोहित कालुवाला करते हैं. इस रेस्टोरेंट में भारतीय व्यंजन परोसे जाते हैं. लंदन में भारतीय खाने की तलाश में बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं.