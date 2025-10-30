क्या तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी संविधान को लेकर दिया बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वे तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि पिछले कई महीनों से वे लगातार इस संभावना के संकेत दे रहे थे. यह बयान उन्होंने अपने तीन देशों के एशियाई दौरे के दौरान एयर फोर्स वन पर मीडिया से बातचीत में दिया.

ट्रंप ने कहा, "अगर आप संविधान पढ़ें, तो यह साफ है - मुझे फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है. यह अफसोसजनक है, लेकिन हमारे पास कई शानदार लोग हैं." उन्होंने आगे कहा कि उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगर 2028 में साथ चुनाव लड़ते हैं, तो वे "अजेय" साबित होंगे.

79 वर्षीय ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंचों पर 2028 में तीसरी बार चुनाव लड़ने की बात छेड़ चुके हैं. उनके समर्थक "ट्रंप 2028" लिखी टोपी तक पहनते दिखे हैं. हालांकि, अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन साफ कहता है कि कोई व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता.

संविधान संशोधन में लग सकते हैं 10 साल

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के बयान एक दिन बाद आए, जब उनके करीबी राजनीतिक सहयोगी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा था कि संविधान में संशोधन कर तीसरा कार्यकाल संभव नहीं है. जॉनसन ने कहा, "संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में करीब 10 साल लग सकते हैं. दो-तिहाई सदन और तीन-चौथाई राज्यों की मंजूरी के बिना यह संभव नहीं."

जॉनसन के बयान ने रिपब्लिकन पार्टी के भीतर विभाजन को उजागर किया है, क्योंकि पार्टी के कुछ सदस्य चाहते हैं कि ट्रंप 2028 में फिर से चुनाव लड़ें ताकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार व्हाइट हाउस न पहुंच सके.

1951 में लागू हुआ था दो बार राष्ट्रपति का फॉर्मूला

अमेरिकी इतिहास में केवल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्हें चार बार चुना गया था. उनके निधन के बाद 1951 में 22वें संशोधन को लागू किया गया, जिसने राष्ट्रपति पद के लिए दो कार्यकाल की सीमा तय कर दी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का "तीसरे कार्यकाल" का जिक्र राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वे अपने विरोधियों को उकसाते हैं.

