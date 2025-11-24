scorecardresearch
 

बंगाल: TMC का SIR सहायता शिविर आग के हवाले, BJP समर्थकों पर आरोप

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कल्याणी में TMC के SIR सहायता शिविर में आधी रात के बाद तोड़फोड़ और आगजनी की गई. पार्टी ने इसके लिए BJP समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है. FIR दर्ज हुई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई.

टीएमसी ने बीजेपी पर लगाए कई आरोप (Representational Image)
तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने रविवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कल्याणी में पार्टी द्वारा स्थापित एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) सहायता शिविर को आग लगा दी गई. पार्टी ने इस कृत्य के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) को जिम्मेदार ठहराया है. 

TMC ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कल्याणी शहर के वार्ड नंबर 6 में स्थित इस शिविर में आधी रात के बाद तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई. इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

TMC ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि कल्याणी टाउन के वार्ड नंबर 6 में पार्टी कार्यालय से सटे एक स्थान पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित SIR सहायता शिविर में BJP समर्थकों द्वारा तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया. पार्टी ने क्षतिग्रस्त शिविर का एक वीडियो भी संलग्न किया है.

आधी रात के बाद हुई घटना

TMC के मुताबिक, यह घटना कल्याणी शहर के वार्ड नंबर 6 में पार्टी कार्यालय के पास आधी रात के बाद हुई. पार्टी ने अपनी पोस्ट में कहा कि पहले SIR सहायता शिविर में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई. यह शिविर तृणमूल कांग्रेस द्वारा लोगों को SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था.

FIR दर्ज, कोई गिरफ्तारी नहीं

पार्टी ने इस कृत्य के लिए सीधे तौर पर बीजेपी समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि, घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस इस दावे की जांच कर रही है.

