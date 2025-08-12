बंगाल: TMC के स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या, पार्टी ने बीजेपी और सीपीएम पर लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक बूथ स्तर के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. यह घटना सोमवार रात करीब 10 बजे सोनमुखी में हुई. मृतक की पहचान सिकंदर खान उर्फ सायन खान के रूप में हुई है. वे स्थानीय बाजार से बाइक से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से उन पर गोली चलाई गई. तृणमूल कांग्रेस ने इस हत्या का आरोप बीजेपी और सीपीएम पर लगाया है.

सिकंदर खान उर्फ सायन खान सोमवार रात करीब 10 बजे बाइक से घर लौट रहे थे. तभी गांव के एंट्री गेट पर एक नहर के किनारे से उन पर गोलियां चलाई गईं.

सिकंदर खान को पीठ और सिर में गोली लगी, जिसके बाद वे बाइक से गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को सोनमुखी ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप...

तृणमूल कांग्रेस ने इस हत्या के लिए बीजेपी और सीपीएम को जिम्मेदार ठहराया है. बिष्णुपुर संगठनात्मक जिला अध्यक्ष सुब्रत दत्ता ने कहा कि बीजेपी 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के डर से ऐसी हरकतें कर रही है.

वहीं, बीजेपी विधायक ने इन आरोपों को खारिज कर दिया. उनका दावा है कि इस हत्या का बीजेपी से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि यह हत्या तृणमूल के अंदरूनी जमीन विवाद और गुटबाजी का परिणाम है, जो पिछले एक साल से चल रही है.

टीएमसी में कैसी आंतरिक कलह?

सोनमुखी ब्लॉक में पिछले करीब एक साल से तृणमूल के अंदर गुटबाजी चल रही है. इसी साल 2 मार्च को भी गांव में तृणमूल के दो गुटों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक स्थानीय नेता घायल हुआ था. इस घटना के छह महीने से भी कम वक्त के बाद एक और नेता की हत्या ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है और पार्टी की आंतरिक कलह को उजागर कर दिया है.

