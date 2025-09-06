scorecardresearch
 

पश्चिम बंगाल: नदिया में बच्चे की मौत के बाद भीड़ ने दंपति को पीट-पीटकर मार डाला

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में तीसरी कक्षा के बच्चे का शव तालाब से मिलने के बाद गुस्साई भीड़ ने हत्या के शक में एक दंपत्ति को पीट-पीटकर मार डाला. भीड़ ने दंपति के घर में तोड़फोड़ और गोदाम में आगजनी भी की. पुलिस ने घायल दंपत्ति को अस्पताल पहुंचाया लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच जारी है.

भीड़ ने ली दंपति की जान (Photo: Representational )
भीड़ ने ली दंपति की जान (Photo: Representational )

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के निश्‍चिंतपुर इलाके में शनिवार सुबह उस समय तनाव फैल गया जब एक लापता बच्चे का शव बरामद हुआ और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने मर्डर के आरोप में एक दंपति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस के अनुसार, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला स्वर्णभ मोंडल शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे खेलने के लिए घर से निकला था लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और रातभर तलाश की. इसी दौरान उन्होंने थाने में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी. शनिवार सुबह उसका शव मोहल्ले के एक तालाब से बरामद हुआ. शव को तिरपाल में लपेटकर फेंका गया था, जिससे संदेह और गहरा गया.

दंपति की पीट-पीट कर हत्या

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों और मृतक के परिवार ने पास में रहने वाले दंपति उत्‍पल बिस्वास और सोमा बिस्वास पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया. गुस्साई भीड़ ने दंपति के घर पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ की और उनके जूट गोदाम में आग लगा दी. इसके बाद भीड़ ने दोनों को घर से बाहर घसीटकर बेरहमी से पीटा.

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दंपति को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक बच्चे के परिवार और बिस्वास परिवार के बीच पहले से विवाद चल रहा था. आशंका है कि इसी दुश्मनी के चलते बच्चे की हत्या का शक सीधे बिस्वास दंपति पर किया गया. हालांकि, अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पुलिस का कहना है कि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन हमले और आगजनी में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. घटना से इलाके में तनाव का माहौल है और ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है.
 

