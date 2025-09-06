पश्चिम बंगाल: बच्चे की मौत के शक में भीड़ ने पति-पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दम्पति को ग्रामीणों ने बच्चे की जान लेने के शक में पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. पूरा मामला एक तीसरी कक्षा के छात्र की रहस्यमयी मौत से जुड़ा है.

लापता बच्चा तालाब में मिला

जानकारी के मुताबिक, बच्चा शुक्रवार शाम खेलने के लिए घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा. परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और सोशल मीडिया पर भी खोजबीन शुरू कर दी. शनिवार सुबह ग्रामीणों को बच्चे का शव एक तालाब में टारपॉलिन में लिपटा मिला. इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोग भड़क उठे.

गुस्साए ग्रामीणों ने दम्पति को निशाना बनाया

गांव के लोगों ने पड़ोसी दम्पति उत्पल मंडल और उनकी पत्नी सोमा विश्वास पर शक जताया. देखते ही देखते भीड़ ने उनके घर पर हमला बोल दिया. दम्पति को बेरहमी से पीटा गया. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

घर में तोड़फोड़ और आगजनी

भीड़ यहीं नहीं रुकी. गुस्साए लोगों ने उत्पल मंडल के घर में जमकर तोड़फोड़ की और उनके मामा के घर में आग लगा दी. फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाकर आग पर काबू पाया गया.

Advertisement

मंडल पर गंभीर आरोप

गांव वालों का कहना है कि उत्पल मंडल मानसिक रूप से अस्थिर था और मानव तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ था. आरोप है कि वह पहले भी बच्चों को अगवा करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था. ग्रामीणों का शक है कि उसने बच्चे का अपहरण किया लेकिन जब पूरे इलाके में खोजबीन और सोशल मीडिया पर हंगामा मचा तो उसने घबराकर बच्चे की हत्या कर दी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा

बच्चे की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी और उसके फेफड़े फट गए थे. इस खुलासे के बाद हत्या की आशंका और मजबूत हो गई.

पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति काबू में रहे. पुलिस ने बताया कि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन लगातार छापेमारी जारी है. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की है.

---- समाप्त ----

इनपुट- तापस सेनगुप्ता