पश्चिम बंगाल: महिला ने खाने में गलती से पानी की जगह डाला तेजाब, 3 बच्चों समेत 6 की हालत गंभीर

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एसिड से पका खाना खाने के बाद एक ही परिवार के छह लोग बीमार पड़ गए. जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं. फिलहाल गंभीर हालत में सभी को इलाज के लिए घाटल हॉस्पिटल से कोलकाता शिफ्ट किया गया है.

यह घटना वेस्ट मिदनापुर के घाटल के रत्नेश्वरबाटी गांव में हुई. रत्नेश्वरबाटी गांव का रहने वाला संतू पेशे से चांदी का कारीगर है. इसी वजह से घर में एसिड रखा हुआ था. रविवार दोपहर को घर की महिलाओं ने खाना बनाते समय गलती से पानी समझकर बर्तन के लिक्विड से खाना बना लिया और उस खाने को खाने के बाद पूरा परिवार बीमार पड़ गया.

सभी की हालत गंभीर, कोलकाता में चल रहा है इलाज

बीमार हुए सभी लोग एक ही परिवार के तीन बच्चे और तीन बड़े हैं. गंभीर हालत में सभी को पहले घाटल हॉस्पिटल ले जाया गया. बाद में सभी 6 लोगों को कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी.

पुलिस ने बताया कि परिवार का मुख्य काम चांदी का काम है. इसी काम के लिए घर में एसिड रखा हुआ था. घर की मालकिन ने खाना बनाते समय गलती से पीने का पानी समझकर एसिड को खाने में मिला दिया. बाद में इसे पीने के बाद एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 6 लोग एक के बाद एक बीमार पड़ गए. पहले सभी को घाटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. बाद में हालत गंभीर होने पर कोलकाता रेफर कर दिया गया.

