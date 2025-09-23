scorecardresearch
 

Bihar: महिला बटालियन की 60 से अधिक प्रशिक्षु महिला सिपाही फूड प्वाइजनिंग से बीमार, खाने में आपत्तिजनक वस्तु मिलने का दावा

सासाराम महिला बटालियन में 60 से अधिक प्रशिक्षु महिला सिपाही फूड प्वाइजनिंग से बीमार हो गईं. सभी को चक्कर, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में बेड न मिलने पर कई का इलाज जमीन पर किया गया. खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

प्रशिक्षु महिला सिपाहियों को फूड प्वाइजनिंग (Photo: Screengrab)
प्रशिक्षु महिला सिपाहियों को फूड प्वाइजनिंग (Photo: Screengrab)

बिहार के सासाराम से बड़ी खबर सामने आई है, यहां महिला बटालियन की 60 से ज्यादा प्रशिक्षु महिला सिपाही फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गईं. रविवार दोपहर का खाना खाने के बाद सभी महिला जवानों को चक्कर, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. कुछ महिला जवानों की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गईं. आनन-फानन में सभी को विभिन्न साधनों से सासाराम के सदर अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में महिला सिपाहियों का इलाज चल रहा है. अचानक बड़ी संख्या में बीमार महिला जवानों के आने से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. कई को बेड नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्हें जमीन पर लिटाकर इलाज करना पड़ा. अस्पताल में भर्ती महिला सिपाहियों ने एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें खाने में कपड़े की पोटली में बंधी कुछ आपत्तिजनक वस्तु मिलने का दावा किया गया है.

60 से ज्यादा प्रशिक्षु महिला सिपाहियों की तबीयत बिगड़ी

संभावना जताई जा रही है कि खाने में किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ मिल गया हो. हालांकि इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. इस घटना की जानकारी मिलते ही रोहतास एसपी रौशन कुमार और बीएमपी महिला बटालियन के कमांडेंट अशोक कुमार सिंह अस्पताल पहुंचे और बीमार जवानों से मुलाकात की.

बीमार महिला सिपाहियों इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया

अधिकारियों का कहना है कि सभी महिला जवानों की हालत अब स्थिर है और उनका इलाज लगातार जारी है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने खाने के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं. घटना के बाद महिला बटालियन में सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो.



