scorecardresearch
 

Feedback

टी-स्टॉल पर चाय पी रही भीड़ को बेकाबू कार ने रौंदा, 5 लोग घायल… CCTV में कैद हुआ हादसा

कोलकाता में देर रात एक दर्दनाक हादसा कैमरे में कैद हो गया. स्ट्रैंड रोड स्थित निमतला घाट इलाके में तेज रफ्तार कार चाय की दुकान में जा घुसी. हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें राहगीरों के साथ-साथ कार सवार भी शामिल है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
टी स्टाल में जा घुसी बेकाबू कार. (Photo: Screengrab)
टी स्टाल में जा घुसी बेकाबू कार. (Photo: Screengrab)

कोलकाता के निमतला घाट इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां बुधवार की देर रात लगभग 1:30 बजे एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे एक टी स्टॉल में जा घुसी. इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना का वीडियो सामने आया है.

पुलिस के अनुसार, घायलों की पहचान 31 वर्षीय शुभेंदु विश्वास, 21 वर्षीय शुभजीत मंडल, 27 वर्षीय आदर्श राहुल, 28 वर्षीय आदित्य नखुदा और 52 वर्षीय अल्पना नखुदा के रूप में हुई है. हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद चार घायलों को छुट्टी दे दी, जबकि शुभेंदु विश्वास की हालत गंभीर बताई जा रही है.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Woman hit by thar
थार ने मारी टक्कर, घिसटती चली गई महिला, अब बोली- मैं एक्शन नहीं चाहती, VIDEO 
Former MP Mohinder KP's only son dies in road accident, CCTV video of the incident -
तेज रफ्तार कार ने गाड़ियों में मारी टक्कर, भीषण सड़क हादसे में पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत 
मृतक की पत्नी और कार सवार दंपति घायल.(Photo: Screengrab)
वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी को BMW ने मारी टक्कर, मौत, पत्नी समेत 3 लोग घायल 
स्कूटी सवार दो भाइयों की मौत. (Photo: Representational)
नोएडा में हादसा... ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर, दो की मौत 
घर से बाहर बुलाकर वकील को बंदूक दिखाकर दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार 

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, कार निमतला घाट की ओर तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया. पहले कार ने सड़क पर चल रहे तीन राहगीरों को टक्कर मारी और इसके बाद सीधा टी स्टॉल में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्टॉल क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास भगदड़ की स्थिति बन गई.

यह भी पढ़ें: जालंधर: तेज रफ्तार कार ने गाड़ियों में मारी टक्कर, भीषण सड़क हादसे में पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत

Advertisement

हादसे की सूचना मिलते ही नॉर्थ पोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर नशे में हो सकता है. हालांकि पुलिस अभी इस पहलू की पुष्टि में जुटी है और कार के ड्राइवर से संबंधित अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: तापस सेनगुप्ता
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement