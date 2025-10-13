scorecardresearch
 

Feedback

दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पांचवां आरोपी शफीकुल गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी पुलिस

पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को पांचवें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी, ताकि आरोपी से पूछताछ की जा सके.

Advertisement
X
दु्र्गापुर गैंगरेप केस: कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजे तीन आरोपी. (Photo: PTI)
दु्र्गापुर गैंगरेप केस: कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजे तीन आरोपी. (Photo: PTI)

दुर्गापुर में MBBS की छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को बताया कि दु्र्गापुर गैंगरेप मामले में पुलिस टीम ने पांचवें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने की तैयार की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान शेख शफीकुल के रूप में हुई है.

पुलिस हिरासत में भेजे तीन आरोपी

सम्बंधित ख़बरें

IRCTC Scam: A major decision will be announced today regarding Lalu, Rabri, and Tejashwi!
NDA में सीटों पर सहमती, ममता के बयान पर बवाल, देखें नॉनस्टॉप 100 
पिता ने ओडिशा सरकार से की मांग (Photo: ITG)
'मैं डर से छिपा हुआ हूं, किसी पर भरोसा नहीं', गैंगरेप की पीड़िता के पिता की गुहार  
A stampede broke out at Bardhaman Station at midnight, leaving dozens injured!
बर्दवान स्टेशन पर आधी रात को मची भगदड़, दर्जनों घायल 
Durgapur Gangrape Case
'बंगाल में मेरी बेटी की जान को खतरा...', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता बोले 
CM Mamatas question - What is the need for girls to go out at night?
'ममता हटाओ बेटी बचाओ..' दुर्गापुर गैंगरेप पर हमलावर BJP 

पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पहले शनिवार को तीन आरोपी अपू बौरी (21 वर्ष), शेख फिरदौस (23 वर्ष) और शेख रियाजुद्दीन (32 वर्ष) को शनिवार को गिरफ्तार किया था. इसके बाद रविवार को चौथे आरोपी शेख नसीरुद्दीन (24 वर्ष) को रविवार को गिरफ्तार किया गया जो घटनास्थल से भागने के लिए इस्तेमाल की गई बाइक का मालिक है. अब पांचवें आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस का मानना है कि मुख्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं, हालांकि दो अन्य संदिग्ध अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. जिनकी तलाश जारी है.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि शनिवार को गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को कल अदालत में पेश किया गया था, जहां से अदालत ने उन्हें दस दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

मेरी बेटी की जान को खतरा

इससे पहले पीड़िता के पिता ने ओडिशा सरकार से अपनी बेटी को इलाज के लिए बंगाल से भुवनेश्वर शिफ्ट करने की अपील की थी. उन्होंने दावा किया कि बंगाल में मेरी बेटी की जान को खतरा है, क्योंकि अब उसी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है.

समाचार एजेंसी पीटीआई से फोन पर बातचीत करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा, 'मैं मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी से अपील करता हूं कि मेरी बेटी को भुवनेश्वर ट्रांसफर करने में मदद करें. मुझे डर है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है.' छात्रा के पिता ने कहा कि परिवार को पश्चिम बंगाल में असुरक्षित महसूस हो रही है और वे किसी पर भी भरोसा करने से डरते हैं.

उन्होंने आगे बिना किसी का नाम लिए कहा कि वह मेरी बेटी को मार डालेंगे, क्योंकि अब उसकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन उसकी जान को खतरा बरकरार है. मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता.

उन्होंने कहा कि मैं दुर्गापुर में छिपा हुआ हूं, जबकि मेरी पत्नी जो डायबिटीज की मरीज है, अस्पताल में बेटी के बिस्तर के पास खड़ी है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement