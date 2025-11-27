पश्चिम बंगाल: साइकिल के टायर में सोने के बिस्कुट छिपाकर युवक कर रहा था तस्करी, BSF ने पकड़ा

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सीमा सुरक्षा बल ने एक बड़ी तस्करी को नाकाम कर दिया. बीएसएफ की 119 बटालियन के जवानों ने भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास चल रहे एक अभियान के दौरान एक साइकिल के टायर में छिपे सात सोने के बिस्कुट बरामद किए. सोने का कुल वजन 816.41 ग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपये से अधिक बताई गई है. हालांकि मौके पर मौजूद तस्कर भागने में सफल रहा.

यह कार्रवाई 26 नवंबर 2025 को उस समय हुई जब बीएसएफ को खुफिया सूत्रों से सूचना मिली कि एम एस पुर बॉर्डर आउट पोस्ट क्षेत्र से एक स्थानीय व्यक्ति सोना तस्करी की कोशिश कर सकता है. सूचना मिलने के बाद बीएसएफ के जवानों ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी और आसपास के मार्गों पर विशेष ध्यान दिया.

दोपहर करीब 2 बजकर 56 मिनट पर एक संदिग्ध व्यक्ति साइकिल लेकर सीमा की तरफ बढ़ता दिखाई दिया. जवानों ने उसे रोक लिया और साइकिल की जांच शुरू की. जांच के दौरान साइकिल के आगे वाले टायर में असामान्य सूजन और कठोरता महसूस हुई. जवानों को टायर पर शक हुआ और उन्होंने उसकी बारीकी से जांच शुरू कर दी.

इसी दौरान मौका देखते ही संदिग्ध व्यक्ति साइकिल छोड़कर घनी आबादी वाले क्षेत्र की ओर भाग गया. बीएसएफ ने तुरंत इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन तस्कर पकड़ में नहीं आया.

बीएसएफ को खुफिया सूत्रों से मिली थी जानकारी

बाद में टायर को खोलने पर उसके अंदर से सात सोने के बिस्कुट मिले. बीएसएफ ने बरामद सोने को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसी को सौंप दिया है. सुरक्षा बल का कहना है कि सीमा पर तस्करी रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा.

बीएसएफ की इस कार्रवाई से फिर स्पष्ट हो गया है कि तस्कर किस तरह छोटे और असामान्य तरीकों से सोना सीमा पार ले जाने की कोशिश करते हैं. जवानों की सतर्कता से एक बड़ी तस्करी को रोका जा सका है.

