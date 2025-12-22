'बंगाल के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं...', BLA संग मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए-2) की बैठक में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा हमारे साथ खेल नहीं सकती और बंगाल के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती.

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'BJP, तुम हमारे साथ खेल नहीं सकते. तुमने महात्मा गांधी के नाम पर खेल किया. उसके ठीक बाद मैंने कर्मश्री योजना शुरू की, मैंने सही किया.'

'मैं जनता की आवाज उठाऊंगी'

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे.

ममता ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, 'वनिष कुमार, आप भाजपा के साथ हैं. भाजपा ने ये कमीशन बनाया है और साजिश रच रहा है. मेरे खिलाफ केस कर लो, गला काट दो, लेकिन मैं जनता की आवाज में बोलूंगी.'

'बंगाल के बिना कोई अस्तित्व नहीं'

उन्होंने जोर देकर कहा, 'बंगाल के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा. ये याद रखना.'

TMC प्रमुख ने जन्म प्रमाण-पत्र के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, 'हमारे पास जन्म प्रमाण-पत्र नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म घर पर हुआ है. अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी नहीं दिखा सकते. वह सब काम फर्जी कर रहे हैं. हम कुछ भी फर्जी नहीं करेंगे, क्रिसमस आने वाला है. हम केक बनाएंगे.'

उन्होंने नामों में स्पेलिंग गलतियों के आधार पर मैपिंग में दिक्कत होने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इस वजह से समस्याएं आ रही हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर नियम रोज बदलने का आरोप लगाया और कहा, 'तुम लोग दोषी हो, भाजपा दोषी है.'

इस साल नहीं होगी पिकनिक

2026 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, 'इस साल कोई पिकनिक नहीं होगी. पिकनिक तब होगी जब हम 2026 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे.'

