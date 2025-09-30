scorecardresearch
 

बरेली हिंसा में यूट्यूबर 'मूविंग चाचा' गिरफ्तार, कॉमेडी वीडियो बनाकर करते थे लाखों की कमाई, अब पहुंचे जेल

बरेली में हुए बवाल और पुलिस पर पथराव के मामले में यूट्यूबर मोबिन उर्फ मूविंग चाचा को गिरफ्तार किया गया है. कॉमेडी वीडियो से लाखों फॉलोअर्स और अच्छी-खासी कमाई करने वाले मोबिन अब जेल में हैं. पुलिस ने उन्हें एक ऐसे चेहरे के रूप में पहचाना है, जो इस बवाल में शामिल था. इस मामले में मोबिन के साथ कई अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है.

बरेली हिंसा केस में यूट्यूबर मोबिन अरेस्ट (Photo- Screengrab)
बरेली हिंसा केस में यूट्यूबर मोबिन अरेस्ट (Photo- Screengrab)

यूपी के बरेली में बीते जुमे को हुए बवाल में पुलिस ने एक ऐसे चेहरे को भी पहचान लिया है जो यूट्यूब की दुनिया में मशहूर है. इनका नाम है- मोबिन उर्फ मूविंग चाचा. इन्हें लोग इसलिए जानते थे क्योंकि ये कॉमेडी वीडियो बनाते थे और यूट्यूब पर उन्हें डालकर अच्छी-खासी कमाई करते थे. हालांकि, अब मोबिन चाचा फंस गए हैं. 

दरअसल, पिछले हफ्ते बरेली में हुए बवाल और पुलिस पर पथराव के मामले में मोबिन चाचा पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं. सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले मोबिन अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं. उनके साथ कई अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं. 

बताया जा रहा है कई वर्ष पहले मोबिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का काम शुरू किया था. उस समय उनके कम संख्या में फॉलोअर्स थे, लेकिन अब लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं. मोबिन के कई कॉमेडी वीडियो को मिलियन में व्यूज मिले हैं. दावे के मुताबिक, हर महीने वो यूट्यूब की मदद से बढ़िया कमाई करते हैं.  

यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर मोबिन ने मूविंग चाचा-786 के नाम से अकाउंट बना रखा है. दोनों अकाउंट पर कॉमेडी वीडियो अपलोड की जाती है. जिन्हें लोग खूब लाइक करते हैं. मगर बरेली हिंसा में नाम आने के बाद मोबिन मुश्किल में फंस गए हैं. फिलहाल, उन्हें जेल भेज दिया गया है. देखें वीडियो- 

गौरतलब है कि बरेली हिंसा केस में पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन ले रही है. सोमवार को जब पुलिस ने कुछ अन्य आरोपियों को पकड़ा और उनकी पहचान कराई तो उनमें मोबिन चाचा को देखकर हर कोई हैरान रह गया. आरोप है कि मोबिन ने भी पथराव में हिस्सा लिया था और उपद्रवियों के साथ शामिल थे.  

