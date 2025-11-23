scorecardresearch
 

इंस्टाग्राम पर AK-47 और ग्रेनेड की Live नुमाइश! विदेश में बैठे मेरठ-बिजनौर के दो युवकों पर पुलिस का शिकंजा, साइबर सेल हाई अलर्ट पर

मेरठ और बिजनौर के दो युवकों का AK-47 और ग्रेनेड दिखाते हुए इंस्टाग्राम LIVE वीडियो वायरल होने पर पुलिस अलर्ट हो गई है. मेरठ का आकिब दुबई से और बिजनौर का मैजुल साउथ अफ्रीका से लाइव जुड़ा था. नांगल पुलिस ने मैजुल के परिजनों से पूछताछ की, जबकि साइबर सेल दोनों के अकाउंट और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है.

दुबई और साउथ अफ्रीका से था लाइब. (Photo: Screengrab)
बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र और मेरठ के दो युवकों से जुड़ा एक वायरल वीडियो पुलिस के लिए गंभीर मामला बन गया है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में मेरठ का आकिब दुबई से इंस्टाग्राम लाइव कर रहा है और लाइव के दौरान AK-47 और ग्रेनेड दिखाते हुए नजर आता है. उसी लाइव में बिजनौर का युवक मैजुल भी जुड़ा दिखाई देता है. हथियारों की खुली नुमाइश वाले इस वीडियो ने पुलिस को तुरंत हरकत में ला दिया.

नांगल थाना पुलिस ने वीडियो की पुष्टि होते ही मैजुल के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की. परिवार ने बताया कि मैजुल पिछले कई सालों से साउथ अफ्रीका में नाई का काम करता है और तीन–चार साल से घर नहीं आया है. दूसरी ओर, आकिब सऊदी अरब में ड्राइवर के रूप में काम करता है और स्थानीय लोगों के अनुसार वह अक्सर इंस्टाग्राम लाइव कर हथियार दिखाया करता था.

बैंक खाते और लेनदेन की जांच शुरू

बिजनौर पुलिस ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए मैजुल से जुड़े बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू कर दी है. पुलिस 'आजतक' से बातचीत में कहा कि यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी संदिग्ध गतिविधि में धन का उपयोग तो नहीं हुआ. जांच अधिकारी घरेलू और विदेशी लेनदेन की पूरी श्रृंखला खंगाल रहे हैं, ताकि किसी संभावित नेटवर्क या अवैध संपर्क का पता चल सके.

देखें वीडियो...

उधर मेरठ और बिजनौर की साइबर क्राइम टीमें भी सक्रिय हो गई हैं. दोनों युवकों के इंस्टाग्राम अकाउंट की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है. साइबर एक्सपर्ट यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आकिब के पास हथियार कहां से आए, वह किन-किन लोगों के संपर्क में है और सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने का उद्देश्य क्या था.

दो जिलों में चर्चा, पुलिस बोले-सख्त कार्रवाई होगी

वीडियो वायरल होने के बाद बिजनौर और मेरठ दोनों जिलों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है. लोग सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो शेयर कर सवाल उठा रहे हैं कि विदेश में बैठे युवक भारी हथियारों तक कैसे पहुंच रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

