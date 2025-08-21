scorecardresearch
 

नाबालिग से रेप मामले में शख्स को 20 साल की कैद, लड़की को किडनैप कर दिया था वारदात को अंजाम

बरेली के बिशारतगंज इलाके में रेप के एक दोषी को कड़ी सजा सुनाई गई है. स्थानीय अदालत ने साल 2023 में किडनैपिंग और रेप के मामले में दोषी को 20 साल की कैद का फैसला सुनाया है.

नाबालिग से रेप मामले में शख्स को 20 साल की कैद (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश में बरेली के बिशारतगंज इलाके में रेप के एक दोषी को कड़ी सजा सुनाई गई है. स्थानीय अदालत ने शख्स को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है.

17 साल की नाबालिग का अपहरण और रेप

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सक्सेना ने बताया कि विशेष पोक्सो न्यायाधीश कुमार मयंक ने 20 अगस्त को 21 साल के विकास यादव को 17 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के दोष में सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 28,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दो साल पहले दिल्ली में हुई था वारदात

यह घटना 12 फरवरी, 2023 को हुई थी, जब विकास लड़की का अपहरण कर उसे दिल्ली ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. बिशारतगंज पुलिस थाने ने उस व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

गौरतलब है कि देश में आए दिन नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामले सामने आ रहे हैं. अधिकतर मामलों में देखा जा रहा है कि आरोपी घर परिवार का कोई नजदीकी ही होता है जिसपर मासूम ने सबसे अधिक भरोसा रखा होता है. ऐसे में हर बार दोषियों को कड़ी सजा मायने रखती है

