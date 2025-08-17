सहारनपुर में रास्ता पूछने आए युवक को चोर समझकर खंभे से बांधा, बेरहमी से पीटा

यूपी के सहारनपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है.एक युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर बेरहमी से पीट डाला. जानकारी के मुताबिक, यह मामला चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव गाठेड़ा का है, जहां राहगीर युवक केवल रास्ता पूछने आया था.

इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे चोर मान लिया और भीड़ ने न सिर्फ उसे पकड़ लिया बल्कि बिजली के खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पीड़ित युवक की पहचान अंकित के रूप में हुई है, जो पास के गांव चक बीबीपुर का रहने वाला है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि अंकित अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी.

ग्रामीण लगातार उसे पीटते रहे और उसे बांधकर अपमानित किया गया. यह दृश्य इतना दर्दनाक और अमानवीय था कि जिसने भी देखा वह सिहर उठा. सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया.

चोर समझकर युवक को पीटा

पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने गंभीरता से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि समाज में फैली भीड़ तंत्र की मानसिकता को भी उजागर करती है. बिना जांच-पड़ताल किए किसी को अपराधी ठहराना और उसे सार्वजनिक रूप से सजा देना लोकतंत्र और इंसानियत दोनों के खिलाफ है.

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं यह बताती हैं कि जागरूकता और कानून पर भरोसा कायम करना आज भी जरूरी है. पुलिस प्रशासन ने भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें, न कि खुद सजा देने की कोशिश करें.



