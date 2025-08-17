scorecardresearch
 

Feedback

सहारनपुर में रास्ता पूछने आए युवक को चोर समझकर खंभे से बांधा, बेरहमी से पीटा

सहारनपुर के गाठेड़ा गांव में भीड़तंत्र का खौफनाक चेहरा सामने आया, जहां राहगीर युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर बिजली के खंभे से बांध दिया और बेरहमी से पीटा. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को बचाया पीड़ित अंकित की हालत फिलहाल स्थिर है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Advertisement
X
युवक को चोर समझकर पीटा (Photo: Representational)
युवक को चोर समझकर पीटा (Photo: Representational)

यूपी के सहारनपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है.एक युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर बेरहमी से पीट डाला. जानकारी के मुताबिक, यह मामला चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव गाठेड़ा का है, जहां राहगीर युवक केवल रास्ता पूछने आया था. 

इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे चोर मान लिया और भीड़ ने न सिर्फ उसे पकड़ लिया बल्कि बिजली के खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पीड़ित युवक की पहचान अंकित के रूप में हुई है, जो पास के गांव चक बीबीपुर का रहने वाला है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि अंकित अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी. 

सम्बंधित ख़बरें

ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
सहारनपुर में कच्चा मकान ढहा, मलबे में दबकर किशोर की मौत, 6 घायल 
एक आरोपी गिरफ्तार और मास्टरमाइंड अब भी फरार. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
कैदी को छुड़ाने के लिए फर्जी 'राष्ट्रपति लेटर' भेजा जेल, 5 लाख की डील में शामिल आरोपी गिरफ्तार 
boy holding paper and man and a woman
पिता की मौत हो गई, मां प्रेमी संग फरार हो गई... नाबालिग बेटा पहुंचा थाने, बोला- वे मुझे मार देंगे 
Pathshala Board
A फॉर अखिलेश, B फॉर बाबा साहब... सहारनपुर में सपा ने शुरू की PDA पाठशाला 
नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
सहारनपुर में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 कुंतल पनीर और 450 लीटर नकली दूध नष्ट 

ग्रामीण लगातार उसे पीटते रहे और उसे बांधकर अपमानित किया गया. यह दृश्य इतना दर्दनाक और अमानवीय था कि जिसने भी देखा वह सिहर उठा. सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया. 

चोर समझकर युवक को पीटा

Advertisement

पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने गंभीरता से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि समाज में फैली भीड़ तंत्र की मानसिकता को भी उजागर करती है. बिना जांच-पड़ताल किए किसी को अपराधी ठहराना और उसे सार्वजनिक रूप से सजा देना लोकतंत्र और इंसानियत दोनों के खिलाफ है.

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं यह बताती हैं कि जागरूकता और कानून पर भरोसा कायम करना आज भी जरूरी है. पुलिस प्रशासन ने भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें, न कि खुद सजा देने की कोशिश करें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement