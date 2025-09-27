scorecardresearch
 

'उपद्रवियों पर हो निर्णायक कार्रवाई', कानपुर-मुरादाबाद की घटनाओं पर योगी का प्रशासन को सख्त निर्देश 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को उपद्रवियों पर ऐसी निर्णायक कार्रवाई करने को कहा, जिससे वे दोबारा अराजकता फैलाने की सोच भी न सकें. साथ ही सीएम ने प्रशासन को महिला सुरक्षा और धार्मिक सद्भाव सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है.

उपद्रवियों के खिलाफ हो निर्णायक कार्रवाई: सीएम योगी (photo: ITG)
उपद्रवियों के खिलाफ हो निर्णायक कार्रवाई: सीएम योगी (photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में कानपुर, वाराणसी और मुरादाबाद समेत कई जिलों में हाल की घटनाओं पर नाराजगी जताई. उन्होंने प्रशासन को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व के दौरान प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सामुदायिक सौहार्द सुनिश्चित करना जरूरी है. उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई की जाए ताकि वे दोबारा अराजकता फैलाने की हिम्मत न कर सकें.

दरअसल, शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद समेत कई जिलों में सम्प्रदाय विशेष द्वारा जुलूस और प्रदर्शनों के बहाने अराजकता फैलाने की कोशिशों पर कड़ा रुख अपनाया.  उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक है और इस पावन अवसर पर उपद्रवियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी.

'उपद्रवियों को कुचल देगी सरकार'

उन्होंने कहा, 'सरकार हर उपद्रवी को कुचल देगी.' अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वे दोबारा अराजकता फैलाने की हिम्मत न कर सकें. इसके लिए वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए हर उपद्रवी को चिन्हित करने का आदेश दिया गया. साथ ही कानपुर, वाराणसी और मुरादाबाद जैसे जिलों में हुई घटनाओं पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और उपद्रवियों की संपत्ति की जांच तक करने के निर्देश दिए.'

महिला सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि छेड़खानी, चेन स्नेचिंग और एसिड अटैक जैसे मामलों में थानों से लेकर पुलिस रिस्पॉन्स वाहन (पीआरवी) तक की जिम्मेदारी तय होगी. दशहरा के दौरान गरबा और डांडिया आयोजनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए.

अफवाह फैलाने वाले हो गिरफ्तारी

उन्होंने बहरूपियों की घुसपैठ रोकने और मिशन शक्ति 5.0 को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया. साथ ही ड्रोन से रेकी और चोरी से जुड़ी अफवाहों पर कड़ा एतराज जताते हुए अफवाह फैलाने वालों की गिरफ्तारी और चौकीदारों की सक्रियता बढ़ाने के आदेश दिए.

मुख्यमंत्री ने जातीय संघर्ष भड़काने की कोशिशों पर पूरी तरह लगाम लगाने के आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन होना चाहिए. दुर्गा पूजा और रावण दहन जैसे आयोजनों में सुरक्षा को सर्वोपरि है. सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षित ऊंचाई से बड़ी प्रतिमा न बनाई जाए और विसर्जन के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं. इसके अलावा बूचड़खानों का औचक निरीक्षण करने और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस कप्तानों को सौंपी है.

क्राउड मैनेजमेंट का निर्देश

उन्होंने यूपी में त्योहारी सीजन और आईटीएस में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन को ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है. उन्होंने प्रशासन को जिलों में प्रभारियों मंत्रियो और अन्य जनप्रतिनिधियों के दौरों व बैठकों को प्राथमिकता देने का भी आदेश दिया है. साथ ही कोर ग्रुप की बैठकों की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का निर्देश दिया है.

---- समाप्त ----
