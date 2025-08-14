scorecardresearch
 

UP: दो बंद बोरियों में मिली महिला की लाश, सिर-हाथ-पैर गायब, नहीं हो सकी मृतक की शिनाख्त

झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक कुएं से महिला के अधूरे शव के टुकड़े मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दो बोरियों में बंद शव के हिस्सों में सिर, हाथ और पैर गायब थे. पुलिस ने बाकी अंगों की तलाश और शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है. घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं.

महिला की मिली सिर कटी लाश (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के झांसी में किशोरपुरा गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कुएं से महिला का अधूरा शव बरामद हुआ. शव दो बोरियों में बंद था और उसमें सिर, हाथ और पैर नहीं थे. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

कुएं से मिली महिला की सिर कटी लाश

जानकारी के अनुसार, गांव के रहने वाले किसान विनोद पटेल रोजाना की तरह बुधवार को महोबा रोड के पास अपने खेत की रखवाली के लिए पहुंचे थे. खेत में बने कुएं से अचानक तेज बदबू आने पर उन्होंने अंदर झांका तो पानी में दो बोरियां तैरती हुई दिखाई दीं. विनोद ने तुरंत गांव के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

ग्रामीणों ने पुलिस को भी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों बोरियों को कुएं से बाहर निकाला. बोरियों को खोलने पर अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया. एक बोरी में गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा था, जबकि दूसरी बोरी में कमर से जांघ तक का हिस्सा मिला. महिला का सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर गायब थे.

पुलिस अब तक नहीं कर पाई शव की शिनाख्त

पुलिस ने शव के बरामद हिस्सों को कब्जे में लेकर बाकी अंगों की तलाश शुरू कर दी है. टोडी फतेहपुर थाने की टीम ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है.

एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बरामद शव काफी पुराना है और शिनाख्त में कठिनाई आ रही है. उन्होंने कहा, 'महिला की पहचान के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है. शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है.'

 

