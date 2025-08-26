UP: महिला को सांप ने डसा, डिब्बे में भरकर परिजन ले आए जिंदा सांप, अस्पताल में अफरा-तफरी

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. चिल्ला थाना क्षेत्र के दतरौली गांव में सोमवार को घरेलू काम कर रही एक महिला को सांप ने डस लिया. घबराई महिला चीखने लगी तो परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे और तत्काल उसे अस्पताल लेकर आए. खास बात यह रही कि परिजन सांप को भी एक डिब्बे में भरकर जिला अस्पताल ले आए. अचानक अस्पताल परिसर में जिंदा सांप देखकर मरीज और स्टाफ दंग रह गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक, 32 वर्षीय इंद्रानी नाम की महिला मिट्टी समेट रही थी, तभी अचानक सांप ने उसके हाथ में काट लिया और लिपट गया. महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी. परिजन तुरंत उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए और वहीं से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

जिला अस्पताल के अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनीत सचान ने बताया कि महिला को समय रहते अस्पताल लाया गया है और उसका इलाज शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि परिजन सांप को भी डिब्बे में भरकर अस्पताल ले आए थे. जांच में पाया गया कि सांप ज्यादा जहरीला नहीं है. फिलहाल महिला की हालत स्थिर है और जल्द ही उसे रिकवर कर लिया जाएगा.

अस्पताल में अचानक जिंदा सांप आने से वहां मौजूद मरीज और डॉक्टर सहम गए. स्टाफ ने फौरन सांप को सुरक्षित तरीके से डिब्बे सहित बाहर रखवा दिया. घटना के बाद अस्पताल परिसर में देर तक चर्चा का माहौल बना रहा. ग्रामीण भी बड़ी संख्या में वहां जुट गए और इस अनोखे नजारे को देखने लगे. फिलहाल महिला का उपचार जारी है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

---- समाप्त ----