नोएडा: जिसके साथ रिलेशनशिप में थी महिला, उसी ने गोली मारकर ले ली जान... मामूली बहस में दिया वारदात को अंजाम

यूपी के नोएडा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवक ने विवाद के दौरान प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना शुक्रवार की देर रात थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव में हुई. वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मृतका 25 वर्षीय सोनू का एक युवक कृष्णा के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते थे. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शक्ति मोहन अवस्थी ने इस संबंध में बताया कि शुक्रवार की रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि कृष्णा ने गुस्से में आकर सोनू पर गोली चला दी. गोली लगते ही सोनू की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी कृष्णा मौके से भाग निकला.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच रिश्तों को लेकर या किसी व्यक्तिगत बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया. हालांकि पुलिस इस घटना के पीछे के सटीक कारणों की भी जांच कर रही है.

डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. आरोपी कृष्णा के मोबाइल लोकेशन, उसके परिचितों से पूछताछ और गांव के आसपास CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है.

