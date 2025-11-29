scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा: जिसके साथ रिलेशनशिप में थी महिला, उसी ने गोली मारकर ले ली जान... मामूली बहस में दिया वारदात को अंजाम

नोएडा से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां प्रेमी ने विवाद के बाद प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. याकूबपुर गांव में हुई इस घटना के बाद आरोपी फरार है. उसकी तलाश में पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं.

Advertisement
X
बॉयफ्रेंड ने कर दी हत्या. (Photo: Representational)
बॉयफ्रेंड ने कर दी हत्या. (Photo: Representational)

यूपी के नोएडा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवक ने विवाद के दौरान प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना शुक्रवार की देर रात थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव में हुई. वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मृतका 25 वर्षीय सोनू का एक युवक कृष्णा के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते थे. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शक्ति मोहन अवस्थी ने इस संबंध में बताया कि शुक्रवार की रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि कृष्णा ने गुस्से में आकर सोनू पर गोली चला दी. गोली लगते ही सोनू की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी कृष्णा मौके से भाग निकला.

यह भी पढ़ें: 10 साल तक शारीरिक शोषण, फिर दूसरी लड़की के साथ शादी करने चला सिपाही, पुलिस लेकर पहुंच गई प्रेमिका

सम्बंधित ख़बरें

एक शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी. (Photo: Representational)
माथा चूमकर रेता शादीशुदा गर्लफ्रेंड का गला, प्रेमी बोला- साथ रहने की जिद कर रही थी 
पुलिस पहुंची तो कार में बैठी मिली लड़की. (Photo ITG)
लग्जरी कार, लूट और नाकाबंदी… नर्सिंग कर चुकी लड़की बनी बॉयफ्रेंड की क्राइम पार्टनर 
Policeman beaten up in Bhadohi (Photo- ITG)
इश्कबाजी पड़ी महंगी! शराब के नशे में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे सिपाही को परिजनों ने कूटा  
gun
मां बाप ने कहीं और तय कर दिया रिश्ता..., प्रेमिका को गोली मारकर युवक ने किया सुसाइड 
प्रेमिका की गला रेतकर हत्या. (Photo: Representational)
लखनऊ: प्रेमिका के घर पहुंचा युवक और गला रेतकर कर दी हत्या 

स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच रिश्तों को लेकर या किसी व्यक्तिगत बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया. हालांकि पुलिस इस घटना के पीछे के सटीक कारणों की भी जांच कर रही है.

Advertisement

डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. आरोपी कृष्णा के मोबाइल लोकेशन, उसके परिचितों से पूछताछ और गांव के आसपास CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement