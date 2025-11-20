scorecardresearch
 

10 साल तक शारीरिक शोषण, फिर दूसरी लड़की के साथ शादी करने चला सिपाही, पुलिस लेकर पहुंच गई प्रेमिका

कानपुर में एक आलीशान गेस्ट हाउस में एक सिपाही की शादी से ठीक पहले उसका ऐसा करनामा सामने आ गया कि उसे दुल्हन के साथ गेस्ट हाउस से भागना पड़ा. उसने कानपुर देहात जिले में शादी का झांसा देकर एक एलएलबी छात्रा से 10 सालों तक रेप किया था. इसी लड़की ने शादी के दिन पुलिस के साथ धावा बोल दिया.

शादी रचाने चला सिपाही, पुलिस लेकर पहुंच गई प्रेमिका (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आलीशान गेस्ट हाउस में एक सिपाही की शादी से ठीक पहले उसका ऐसा करनामा सामने आ गया कि माहौल अजब हो गया. यहां पर सिपाही संतोष यादव की शादी की तैयारी चल रही थी.  उसी समय कानपुर देहात की रहने वाली है एक एलएलबी छात्रा पुलिस के साथ संतोष का एनबीडब्ल्यू वारंट लेकर पहुंच गई. उसने वहां सबको बताया कि सिपाही संतोष यादव ने शादी के नाम पर कई बार रेप किया है. लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया तो मैंने उसकी रिपोर्ट कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली में दर्ज कराई है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

उसने आगे बताया कि अदालत से उसका गिरफ्तारी का एनबीडब्ल्यू वारंट निकाला है लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है. आज हम लोगों को पता चला कि उसकी यहां शादी हो रही है इसलिए हम लोग पुलिस के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए आए हैं .लेकिन पुलिस के आने से पहले ही संतोष यादव को पुलिस के आने का पता चल चुका था इसलिए वह गेस्ट हाउस से अपनी होने वाली पत्नी को लेकर गायब हो गया. इधर पुलिस ने पूरे गेस्ट हाउस में उसकी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला. कानपुर देहात की पुलिस के साथ कानपुर की चाकरी की पुलिस की थी जो गेस्ट हाउस में पुलिस स्टेशन सिपाही की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी लेकिन वह फरार हो गया. 

पीड़ित छात्रा का कहना था की वो कानपुर देहात की रहने वाली है और लगभग 1 साल पहले अकबरपुर कोतवाली में आरोपी सिपाही सचिन यादव की तैनाती के दौरान उनकी मुलाकात हुई और दोनों का इश्क परवान चढ़ गया.

यादव ने एल एल बी छात्रा से वादा किया कि वो उससे शादी करेगा और लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा. कुछ दिन पहले आरोपी सिपाही सचिन का ट्रांसफर सुल्तानपुर हो गया और उसने पीड़ित छात्रा से दूरी बना ली जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने अकबरपुर कोतवाली मे आरोपी सिपाही सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया लेकिन पुलिस ने महज मुकदमा दर्ज कर कोई कार्यवाही नहीं की. इसी बीच छात्रा को पता लगा कि आरोपी सिपाही सचिन कानपुर के कोयला नगर मे शादी कर रहा है जिसके बाद पीड़िता ने ये कदम उठाया.

---- समाप्त ----
