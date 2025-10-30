scorecardresearch
 

Feedback

Maharajganj: श्मशान में निर्वस्त्र होकर तंत्र-मंत्र कर रही थी महिला, ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा, नग्न अवस्था में घुमाया

ग्रामीणों ने पहले तो श्मशान में बैठी महिला को मारा-पीटा, फिर उसे पूरे गांव में नग्न अवस्था में घुमाया. इस मामले में पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. वहीं, पीड़ित महिला पति के साथ गांव छोड़कर चली गई है.

Advertisement
X
महराजगंज में तंत्र-मंत्र के आरोप में महिला से बर्बरता (Representative image)
महराजगंज में तंत्र-मंत्र के आरोप में महिला से बर्बरता (Representative image)

यूपी के महराजगंज से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां श्मशान में तंत्र पूजा कर रही महिला को पहले तो बेरहमी से पीटा गया, फिर नग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया. महिला के साथ ग्रामीणों ने हैवानियत की हद पार कर दी. घटना के बाद बदनामी के डर से महिला ने आत्महत्या की भी कोशिश की. फिलहाल, पुलिस घटना की जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कह रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.  

शर्मसार करने वाली घटना

बता दें कि ये मामला महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. महिला दीपावली से एक दिन पूर्व तंत्र पूजा सिद्ध करने के लिए गांव के बाहर स्थित एक श्मशान घाट पर निर्वस्त्र होकर पूजा कर रही थी. तभी दर्जन भर ग्रामीणों की नजर उसपर पड़ गई. गुस्साए ग्रामीणों ने न सिर्फ महिला के साथ मारपीट की, बल्कि उसे निर्वस्त्र हालत में पूरे गांव में घुमाया. वीडियो सामने आने के बाद मामला उजागर हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

Maharajganj's NCC cadet cheated in the name of army recruitment (Photo- AI Generated)
आर्मी की फर्जी ट्रेनिंग कराई, बोला- जाओ नौकरी पक्की; वर्दी में घर पहुंची लड़की तो...  
Maharajganj Girl cheated in name of army job (Photo- ITG)
सेना की वर्दी में पहुंची बेटी, गांववालों ने किया स्वागत, सच्चाई सामने आई तो... 
Man dead body found
अधजली लाश के बगल में बजता मोबाइल, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस 
महाराजगंज में स्वास्थ्य अधिकारी पर भड़के BJP विधायक 
CHC Superintendent clashes with MLA in Maharajganj (Photo- Screengrab)
अधिकारी पर भड़के बीजेपी MLA, बोले- 'हाथ चला दें तब जानोगे विधायक हैं' 

आत्महत्या की कोशिश और पलायन

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस बर्बरता के बाद महिला ने लोक-लाज के भय से आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन परिवार वालों ने समय रहते उसे बचा लिया. हालांकि, घटना के बाद शर्मसार होकर महिला अपने पति के साथ गांव से कहीं चली गई है. इंस्पेक्टर पनियरा आशीष सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है, और आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है. पुलिस को अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. 

Advertisement

पुलिस कर रही आरोपियों की पहचान

इंस्पेक्टर पनियरा ने यह भी कहा कि महिला और उसके पति गांव से कहीं चले गए हैं. पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि यह मामला सिर्फ तंत्र पूजा या अंधविश्वास का नहीं, बल्कि कानून को अपने हाथ में लेने और एक महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Advertisement