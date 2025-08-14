बाराबंकी में दहेज प्रताड़ना से तंग महिला ने दो बच्चों संग नदी में कूदकर दी जान

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. कोठी थाना क्षेत्र के बीबियापुर घाट पर गुरुवार को 27 साल की विवाहिता मिथिलेश कुमारी यादव ने अपने दो बेटों छह साल के अभय और चार साल के अंश के साथ नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के पीछे दहेज उत्पीड़न और घरेलू प्रताड़ना की वजह बताई जा रही है.

घरेलू प्रताड़ना से तंग आकर दी जान

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गुरुवार सुबह से हो रही तेज बारिश के बीच मिथिलेश अपने बच्चों को लेकर घाट पर पहुंची और अचानक नदी में कूद गई. नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ था, जिससे तीनों को बचाना मुश्किल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद तीनों शवों को बाहर निकाला गया.

एसपी को भेजा था सुसाइड नोट

पुलिस ने बताया कि घटना से पहले मिथिलेश ने एसपी बाराबंकी को एक सुसाइड नोट भेजा था. इस नोट में उसने अपने सास-ससुर और देवर पर दो लाख रुपये और जेवर की मांग करने, तथा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए. उसने लिखा कि पहले भी उसने पैसे और जेवर दिए, लेकिन ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला.

मिथिलेश के जीवन में पहले भी त्रासदी आई थी. पहले पति की मौत के बाद उसने अपने देवर से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए. नोट में लिखा है कि उसे लगातार अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.



