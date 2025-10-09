scorecardresearch
 

Feedback

'साहब, मेरा पति...', पत्नी ने रोते हुए की शिकायत तो घर पहुंची पुलिस, कूलर की तलाशी लेने पर रह गई दंग

बागपत में एक पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति को हिरासत में ले लिया. दरअसल, पुलिस को घर की तलाशी के दौरान एक पुराने कूलर से अवैध हथियारों का जखीरा मिला था. कूलर के भीतर से तीन देसी तमंचे और दर्जनों कारतूस बरामद हुए, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई.

Advertisement
X
बागपत में कूलर से निकले अवैध असलहे (Photo: AI-Genereted)
बागपत में कूलर से निकले अवैध असलहे (Photo: AI-Genereted)

उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को सकते में डाल दिया. दरअसल, यहां जब  एक पत्नी ने जब अपने पति की ‘काली करतूत’ का राज खोला, तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई. घर की तलाशी के दौरान जब एक पुराना कूलर खोला गया, तो उसमें से गोलियों और तमंचों का जखीरा बरामद हुआ, मानो किसी गैंगस्टर का ठिकाना हो. 

बता दें कि यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के जवाहरपुर मेवला गांव का है. यहां की एक महिला ने डायल 112 पर कॉल कर रोते हुए पुलिस से मदद मांगी. महिला ने बताया कि उसका पति नवीन आए दिन उससे मारपीट करता है, तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है, और घर में अवैध हथियारों का जखीरा रखे हुए है. 

आरोपी पति अरेस्ट

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नवीन को हिरासत में लेकर घर की तलाशी शुरू की. इस दौरान जैसे ही पुलिस ने एक कोने में रखे पुराने कूलर को खोला तो नजारा देखकर सभी दंग रह गए. कूलर के भीतर से तीन देसी तमंचे, दर्जनों कारतूस और मिले. 

सम्बंधित ख़बरें

Sanyam's 'murderer' arrested by Baghpat police (Photo- ITG)
बागपत में SDM के भाई की पीट-पीटकर हत्या, 'कातिलों' में पुलिस वाले का बेटा भी 
बागपत के श्मशान की तिलिस्मी कहानी. (Photo: ITG)
बागपत के श्मशान में 8 महीने से जो हो रहा है, वो चौंका देने वाला है, Video 
दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
बागपत में 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी, परिजनों ने पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप 
SP Official Spokespersons Rajkumar Bhati
'यूपी में जाति देखकर होता है एनकाउंटर', सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का तीखा हमला 
चिता की हड्डियां गायब होने से ग्रामीणों में डर का माहौल. (Photo: Representational )
बागपत: श्मशान से गायब हो जा रहीं चिता की अस्थियां, सुबह मिलता है जलता हुआ दीप  

पुलिस ने तुरंत नवीन को हिरासत में ले लिया और सारे हथियार जब्त कर लिए. फिर आरोपी पति को थाने ले आई. पुलिस पूछताछ में पता चला अवैध असलहा दिल्ली के एक शख्स से खरीदा गया था. अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि नवीन का संबंध किसी अवैध हथियार गिरोह से तो नहीं है और ये असलहे कहां से आए.

Advertisement

बागपत पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए अपने X अकाउंट पर भी पोस्ट किया है. प्रवीण सिंह चौहान (एएसपी, बागपत) ने बताया कि कोतवाली पुलिस को महिला ने सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 22 कारतूस व 3 तमंचे बरामद कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement