'साहब, मेरा पति...', पत्नी ने रोते हुए की शिकायत तो घर पहुंची पुलिस, कूलर की तलाशी लेने पर रह गई दंग

उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को सकते में डाल दिया. दरअसल, यहां जब एक पत्नी ने जब अपने पति की ‘काली करतूत’ का राज खोला, तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई. घर की तलाशी के दौरान जब एक पुराना कूलर खोला गया, तो उसमें से गोलियों और तमंचों का जखीरा बरामद हुआ, मानो किसी गैंगस्टर का ठिकाना हो.

बता दें कि यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के जवाहरपुर मेवला गांव का है. यहां की एक महिला ने डायल 112 पर कॉल कर रोते हुए पुलिस से मदद मांगी. महिला ने बताया कि उसका पति नवीन आए दिन उससे मारपीट करता है, तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है, और घर में अवैध हथियारों का जखीरा रखे हुए है.

आरोपी पति अरेस्ट

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नवीन को हिरासत में लेकर घर की तलाशी शुरू की. इस दौरान जैसे ही पुलिस ने एक कोने में रखे पुराने कूलर को खोला तो नजारा देखकर सभी दंग रह गए. कूलर के भीतर से तीन देसी तमंचे, दर्जनों कारतूस और मिले.

पुलिस ने तुरंत नवीन को हिरासत में ले लिया और सारे हथियार जब्त कर लिए. फिर आरोपी पति को थाने ले आई. पुलिस पूछताछ में पता चला अवैध असलहा दिल्ली के एक शख्स से खरीदा गया था. अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि नवीन का संबंध किसी अवैध हथियार गिरोह से तो नहीं है और ये असलहे कहां से आए.

बागपत पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए अपने X अकाउंट पर भी पोस्ट किया है. प्रवीण सिंह चौहान (एएसपी, बागपत) ने बताया कि कोतवाली पुलिस को महिला ने सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 22 कारतूस व 3 तमंचे बरामद कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

