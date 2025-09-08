scorecardresearch
 

'क्या करते, रोज मारता था', दिव्यांग भांजे के प्यार में पति का कत्ल करने वाली बीवी ने ठसक से कबूला जुर्म, जानिए क्या-क्या बोली

कानपुर में भांजे के साथ अपने अवैध रिश्ते को कायम रखने के लिए, पत्नी ने एक खौफनाक साजिश रची. उसने पति शिवबीर को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे दीं. जब वह गहरी नींद में सो गया, तो पत्नी ने भांजे अमित के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

कानपुर पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी (Photo: Screengrab)
यूपी के कानपुर में साल भर पहले हुए शिवबीर नाम के व्यक्ति की हत्या का खुलासा हुआ है. पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी लक्ष्मी ने अपने विकलांग भांजे अमित के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. इतना ही नहीं दोनों ने हत्या के बाद शव को दफनाकर उसे गलाने के लिए 10 पैकेट नमक डाला था. अब गिरफ्तारी के बाद हत्यारोपियों ने बिना किसी अफसोस के सारे राज उगले हैं. 

दिवाली से एक दिन पहले हुई थी हत्या

दरअसल, यह घटना कानपुर के सचेंडी इलाके में हुई थी. लक्ष्मी नाम की महिला ने 30 अक्टूबर, दिवाली से एक दिन पहले, अपने पति शिवबीर की हत्या कर दी थी. लक्ष्मी का अपने भांजे अमित के साथ प्रेम संबंध था. हत्या से पहले, पत्नी ने शिवबीर को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दीं. जब वह सो गया, तो अमित और लक्ष्मी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. 

इसके बाद उन्होंने शिवबीर के शव को घर के पीछे बगीचे में गड्ढा खोदकर दबा दिया. उसे गलाने के लिए उन्होंने 10 पैकेट नमक भी डाला था. लगभग 11 महीने तक यह मामला छिपा रहा. मृतक की मां लगातार पुलिस के चक्कर काटती रहीं. अब जाकर मामले का खुलासा हुआ है. 

कोई अफसोस नहीं, ठसक से कबूला जुर्म

जब कानपुर पुलिस ने लक्ष्मी और उसके भांजे को गिरफ्तार किया तो वे हैरान थे कि दोनों को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था.  मीडिया के सामने पेश किए जाने पर, जब लक्ष्मी से पूछा गया कि उसने पति को क्यों मारा, तो उसने बेझिझक कहा, "क्या करते, रोज मारता था." शव को गलाने के लिए नमक की मात्रा पर भी उसने ठसक से बताया कि 10 पैकेट डाला था. अमित ने दावा किया कि उसने अकेले ही लोहे के सब्बल से शिवबीर को मारा था, लेकिन पुलिस को इस पर संदेह है क्योंकि अमित एक हाथ से विकलांग है. 

पुलिस जांच में हुआ ये खुलासा

मृतक की मां सावित्री देवी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. डीसीपी दिनेश त्रिपाठी के अनुसार, पुलिस टीम ने लक्ष्मी और अमित की कॉल डिटेल रिपोर्ट (CDR) की जांच की, जिसमें दोनों के बीच लगातार बातचीत का खुलासा हुआ. 

उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने गड्ढे से शव को निकाला, लेकिन शरीर गल चुका था और केवल हड्डियां मिलीं. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बरसात में जब हड्डियां ऊपर आ गई थीं तो लक्ष्मी ने उन्हें नहर में बहा दिया था. फिलहाल, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. लेकिन मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है. 

