पत्नी-प्रेमी, होटल रूम और रंगरेलियां... अफेयर की कहानी से झांसी में मचा बवाल, पत्नी संग जो मिला, वो कौन था?

ये कहानी झांसी की है. एक व्यक्ति को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ होटल में है. सुनते ही पति का खून खौल उठता है. सीधे होटल पहुंचता है. पत्नी के साथ एक युवक दिख जाता है. पति उसी युवक को पकड़ ले जाता और लोहे की रॉड लेकर टूट पड़ता है. इसके बाद जो सच सामने आता है, वो हैरान कर देने वाला है.

पत्नी के होटल में होने की खबर मिली तो पहुंच गया पति. (Photo: AI-generated)
पत्नी के होटल में होने की खबर मिली तो पहुंच गया पति. (Photo: AI-generated)

यूपी के झांसी में बेहद हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. यहां अफेयर की कहानी ने बवाल मचा दिया. दरअसल, एक व्यक्ति को पता चला कि उसकी पत्नी किसी के साथ होटल में रंगरेलियां मना रही है. यह बात सुनते ही पति पहुंच गया. देखा तो पड़ोस में रहने वाला एक युवक मिल गया, पति ने उसी को पकड़ लिया और ले गया. फिर लोहे की रॉड निकालकर ऐसा कहर टूटा कि युवक बुरी तरह घायल हो गया. वहीं पत्नी और उसका प्रेमी होटल से निकल गए थे. बाद में खुलासा हुआ कि जिस पर गुस्सा उतारा गया, वह बेकसूर था. प्रेमी तो मौके से फरार हो गया था.

मामला होटल के एक कमरे, रंगरेलियों की चर्चा और एक वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. दरअसल, झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को खबर मिली कि उसकी पत्नी होटल में प्रेमी के साथ है. यह सुनते ही उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वह गुस्से में दोस्तों के साथ होटल की ओर दौड़ पड़ा. होटल पहुंचते ही उसने वहां एक युवक को देखा, जो उसका पड़ोसी था. उसे लगा कि यही उसकी पत्नी का प्रेमी है.

लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि वो युवक निर्दोष था. वह होटल में मदद के लिए पहुंचा था. उसी दौरान एक महिला ने उससे बाहर निकलने में मदद मांगी थी. इसी दौरान गुस्से में तमतमाया पति पहुंच गया, और गलतफहमी में सोनू नाम के युवक को ही पत्नी का प्रेमी समझ बैठा.

इसके बाद जो हुआ, उसने हर किसी को सन्न कर दिया. पति सोनू को पकड़कर अपनी दुकान पर लाया और लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट इतनी भयानक थी कि सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया. जब उसके पिता और भाई पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी अटैक किया.

किसी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग युवक की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई. घटना की सूचना मिलते ही मऊरानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लिया.

सीओ मऊरानीपुर मनोज कुमार का कहना था कि जयंती पैलेस के पास प्रमोद को राजेश, मुकेश और अन्य लोगों ने किसी गलतफहमी के चलते पीटा था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

दूसरी ओर, घायल युवक सोनू ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह होटल में सिर्फ काम से गया था. महिला ने मुझसे बाहर निकलने में मदद मांगी थी. मैंने उसकी मदद की, लेकिन तभी उसका पति आ गया और मुझे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया.

वहीं, आरोपी पति मुकेश का कहना है कि उसे रिश्तेदारों से सूचना मिली थी कि उसकी पत्नी होटल में किसी के साथ है. जब मैं वहां पहुंचा, तो पत्नी ने मेरे पड़ोसी सोनू के साथ बाहर निकलने की कोशिश की... बस, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं गुस्से में अपना नियंत्रण खो बैठा.

हालांकि, अब उसकी पत्नी ने पुलिस के सामने एक और खुलासा किया है. उसने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है. मैं किसी और से मिलने गई थी, लेकिन पड़ोसी सोनू को गलतफहमी में पकड़ लिया गया. इस पूरी कहानी में ऐसा बवाल मचा कि एक निर्दोष अस्पताल पहुंच गया. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच-पड़ताल चल रही है.

