दोस्तों की सलाह, दवा और नर्वसनेस... सुहागरात से पहले क्यों भागा था दूल्हा? पुलिस को खुद सुनाई पूरी कहानी

शादी की पहली रात यानी सुहागरात से पहले 26 साल का दूल्हा अचानक घर से गायब हो जाए, तो पूरा परिवार, रिश्तेदार और पुलिस क्यों न हैरान हो जाए! ऐसा ही कुछ हुआ मेरठ के सरधना क्षेत्र के उच्छापुर गांव में, जहां मोहसिन उर्फ मोनू शादी के बाद पहली ही रात अचानक लापता हो गया. किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूल्हा अपने कमरे की सजावट, परिवार की खुशियां और दुल्हन के सपनों को छोड़कर निकल पड़ा.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, बीते 27 नवंबर की रात मोहसिन ने घरवालों से कहा था कि बाहर से एक बल्ब लेकर आ रहा हूं. न कोई संदेह वाला व्यवहार, न कोई बहस… सबकुछ सामान्य दिख रहा था. लेकिन वह वाकया परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया, दूल्हा बल्ब लेने गया था, लेकिन वापस घर ही नहीं लौटा. परिवार ने पूरी रात हर खोजबीन की. सुबह पुलिस को सूचना दी गई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई. तनाव इस कदर बढ़ा कि परिवार के लोग घबराने लगे कि आखिर दूल्हा गया कहां?

अगले दिन CCTV फुटेज सामने आया. उसमें मोहसिन अकेले गंगा नहर के किनारे भटकता दिखाई दिया. यह वीडियो देखकर घर में चिंता का माहौल हो गया. सबको डर सताने लगा कि कहीं उसने खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया? पुलिस ने नहर, पास के जंगल और आसपास के रास्तों में घंटों खोजबीन की, लेकिन मोहसिन का कोई पता नहीं चला.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मेहंदी लगाए मंडप में बैठी रही दुल्हन और दूल्हा चुपचाप भाग गया... शादी में लड़की वालों के ₹11 लाख खर्च, हंगामे के बीच नेशनल हाइवे जाम

जब दो दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला, तभी तीसरे दिन एक अनजान नंबर से उसके पिता के मोबाइल पर फोन आया. दूसरी तरफ मोहसिन था. उसने बताया कि वह हरिद्वार में है… बिल्कुल ठीक है… घर आना चाहता है. उस एक कॉल के बाद पूरे परिवार ने राहत की सांस ली. पुलिस, पिता और रिश्तेदारों की टीम तुरंत हरिद्वार के लिए रवाना हुई.

हरिद्वार पहुंचकर पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन के पास घूमते हुए पाया. तीन दिन से वह वहीं आसपास भटक रहा था. न कोई बैग, न मोबाइल, न पैसे. बस डर, घबराहट और बेचैनी. पुलिस उसे मेरठ लेकर आई और फिर शुरू हुई वह कहानी, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए. मोहसिन ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद वह बहुत नर्वस हो गया था.

पूरे मामले को लेकर पुलिस अफसरों ने क्या कहा?

इस पूरे मामले को लेकर सरधना के एसएचओ दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि दूल्हा मोहसिन ने उस दिन पहले दोस्तों के कहने पर 'कुछ' खा लिया था. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उसने अपने दोस्त की सलाह पर कोई दवाई ली हो, जिसकी वजह से उसे बेचैनी हुई हो.

Advertisement

वहीं इस मामले को लेकर सर्किल ऑफिसर सरधना आशुतोष ने कहा कि मोहसिन को सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया गया है. वह स्वभाव से थोड़ा नर्वस लग रहा है. उसने कुछ खास नहीं कहा. किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है.

तीन दिनों की भटकन के बाद आखिरकार मोहसिन सकुशल अपने परिवार के पास लौट आया. परिजनों के चेहरे पर अब राहत है. बड़ा सवाल यह था कि आखिर सुहागरात से पहले दूल्हा क्यों भाग गया? जवाब वही है, जो उसने पुलिस को बताया कि वह नर्वस हो गया था.

---- समाप्त ----