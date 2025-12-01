scorecardresearch
 
मेहंदी लगाए मंडप में बैठी रही दुल्हन और दूल्हा चुपचाप भाग गया... शादी में लड़की वालों के ₹11 लाख खर्च, हंगामे के बीच नेशनल हाइवे जाम

Groom Elopes from wedding: मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दहेज लोभी दूल्हे के परिवार की वजह से बारात जयमाला होने के बाद फरार हो गई.

दहेज लोभी दूल्हा बारात सहित फरार हो गया.(Photo:ITG)
MP News: छतरपुर में एक दहेज लोभी दूल्हे के परिवार की वजह से एक शादी समारोह गम, गुस्से और हंगामे में बदल गया.  मैरिज हाउस में जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दूल्हा पक्ष अचानक ₹10 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए मंडप से फरार हो गया.

घटना कोतवाली थाने के नौगांव रोड स्थित शांति मैरिज हाउस की है. जहां टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र से लड़की पक्ष अपने बेटी नीतू की शादी करने सिविल लाईन थाना क्षेत्र के देरी रोड़ के दूल्हे गौरव से शादी करवाने आया था.

तभी रात में जयमाला के बाद दूल्हा पक्ष 10 लाख रुपए दहेज के लिये और मांग करने लगा. दूल्हे के पिता की मांग देखते हु, दुल्हन पक्ष ने हाथ-पैर जोड़े, मिन्नतें कीं, लेकिन दूल्हे के पिता नहीं माने और फिर दूल्हा शादी के मंडप से फरार हो गया.

बेचारे दुल्हन के परिजन ऐसी बारात लौटने पर गम गीन और उनके आंखों के आंसू नहीं रूक रहे हैं. दूल्हे के परिजनो की इस हरकत के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर मैरिज गार्डन के बाहर हाईवे पर सड़क पर बैठकर  जाम लगा दिया.

जाम की खबर लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्हन पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज करके कारवाई करने की बात कही.

वहीं, दुल्हन का कहना है कि उनके परिवार ने 11 लाख से अधिक रुपए का शादी में खर्चा कर दिए हैं. दुल्हे का लालची पिता अब 10 लाख रुपए की और मांग कर रहा है. इस वजह से वह बारात वापस ले गया.

---- समाप्त ----
