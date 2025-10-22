कौन है मंत्री का नाम लेकर युवक से नाक रगड़वाने वाला विकुल चपराना? मेरठ पुलिस ने किया अरेस्ट; लापरवाही पर चौकी इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने दबंग विकुल चपराना को गिरफ्तार कर लिया है. उसने मामूली विवाद में एक युवक से बीच सड़क नाक रगड़वाई थी. इस दौरान पुलिसवाले मूकदर्शक बने रहे. मामले में चौकी इंचार्ज सहित तीन पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है. आइए जानते हैं आखिर कौन है ये विकुल चपराना जिसने मंत्री का नाम लेकर भरे बाजार बवाल काटा...

जानकारी के मुताबिक, विकुल चपराना भाजपा किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है. स्थानीय राजनीति में वह काफी सक्रिय है. बीती रात उसने ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का नाम लेकर एक युवक को पुलिस के सामने धमकाया और सड़क पर नाक रगड़वा कर माफी मंगवाई. घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया.

फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए विकुल चपराना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया. वहीं, लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज सहित तीन पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया.

दरअसल, पूरी घटना 19 अक्टूबर की मेडिकल थाना क्षेत्र के तेज गढ़ी चौराहा की बताई जा रही है. जहां भाजपा के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विपुल चपराना की पार्किंग को लेकर कुछ युवकों से कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद मारपीट तक जा पहुंचा. सूचना मिलते ही वहां पुलिस भी आ गई. विवाद के तुरंत बाद युवक और उसके साथी की कार को पुलिस थाने ले जाने का प्रयास कर रही थी. मगर विकुल और उसके साथी मारपीट के लिए उतावले थे.

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पीड़ित की कार में एक दारोगा और सिपाही बैठे हैं ताकि गाड़ी को मौके से निकलवाया जा सके. बाहर भी पुलिसकर्मी खड़े हैं लेकिन पुलिस के सामने विकुल और उसके साथी गुंडई करने लगे. उन्होंने कार को रुकवा लिया.

आरोप है कि ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ सुरेंद्र तोमर के दफ्तर के नीचे कार पार्किंग विवाद में विकुल ने अपने साथियों के साथ दो युवकों को घेर लिया, उन्हें गाली दी और धमकाया. उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले. वीडियो में एक युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता और सड़क पर झुक कर नाक रगड़ता दिख रहा है. वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं लेकिन उनके सामने यह सब कुछ होता रहा.

बताया जा रहा है कि मंत्री के ऑफिस के नजदीक नीचे एक कार खड़ी थी. इसमें दो युवक आगे बैठे थे. एक युवक ड्राइविंग सीट पर था जबकि दूसरा बगल सीट पर बैठा था. जिनका गाड़ी निकालने को लेकर विकुल चपराना से विवाद हो गया. विकुल फिलहाल बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के पद पर है. कई नेताओं से उसकी नजदीकी है. कुछ बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त है. विकुल द्वारा मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर के जन्मदिन पर शहर में कई जगह होर्डिंग लगाए गए थे.

