कौन है बिरहा गायिका सरोज सरगम? जिसने मां दुर्गा को कहे अपशब्द, सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

यूपी के मिर्जापुर में रहने वाली विवादित बिरहा गायिका सरोज सरगम के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, सरोज सरगम और उसका पति राममिलन बिंद हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन चुके हैं. राजवीर सिंह यादव नाम के लेखक के संपर्क में आने के बाद उन्होंने आपत्तिजनक वीडियो बनाने शुरू किए.

मिर्जापुर पुलिस की गिरफ्त में सरोज सरगम एंड कंपनी (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली बिरहा गायिका सरोज सरगम और उसके पति की गिरफ्तारी के बाद अब उनके साथियों पर भी शिकंजा कसा गया है. पुलिस ने बिरहा मंडली के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, सरोज सरगम द्वारा मां दुर्गा पर आपत्तिजनक गाना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था. वीडियो को बनाने और अपलोड करने का काम गायिका का पति राममिलन बिंद करता था. 

दर्ज हो चुके हैं कई मुकदमे

आपको बता दें कि सरोज सरगम के हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आने के बाद मिर्जापुर पुलिस ने मड़िहान थाने में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था. इसके अलावा शहर कोतवाली थाने में भी 23 मार्च 2025 को गायिका और उसके पति पर केस दर्ज किया गया था. सरोज सरगम के खिलाफ मिर्जापुर के साथ-साथ मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी आठ मुकदमे दर्ज किए गए हैं. 

डिलीट करवाने के बाद फिर किया वीडियो अपलोड 

मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने जांच के बाद यूट्यूब पर अपलोड वीडियो डिलीट करवा दिया. मगर सरोज सरगम ने दूसरा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने सरोज और उसके पति राममिलन को गिरफ्तार कर लिया. 

पूरी बिरहा मंडली अरेस्ट 

पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि बिरहा मंडली का संचालन गायिका सरोज सरगम का पति राममिलन बिंद करता था. गायिका पिछले ढाई से तीन साल से पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्प संख्यक) के लिए गाना गा रही है. हाल ही में यूट्यूब पर अपलोड गाने के संबंध में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि यह गाना लेखक राजवीर सिंह यादव के कहने पर बनाया था.

मास्टरमाइंड की तलाश 

राजवीर ने ही उसे बताया था कि वह अपनी किताब 'बहुजन नायक महिषासुर' का केस हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से जीत चुका है. इसलिए डरने की कोई बात नहीं है. इस गाने पर कंटेंट तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. जिसके बाद गाना तैयार कर यूट्यूब पर अपलोड किया गया. ऐसे में पुलिस अब मास्टरमाइंड राजवीर सिंह यादव की तलाश कर रही है. 

हिंदू धर्म छोड़कर बने ईसाई 

मिर्जापुर पुलिस का कहना है दस महीने पहले सरोज सरगम और उसके पति राममिलन बिंद ने हिंदू धर्म छोड़कर इसाई धर्म अपना लिया था. हालांकि, दोनों धर्म परिवर्तित कर चुके थे लेकिन हिंदू प्रतीकों और देवी-देवताओं के बारे में लगातार वीडियो के माध्यम से अपशब्द बोल रहे थे. 

पुलिस ने इस मामले में बिरहा मंडली में शामिल कोरस गाने वाले सीताराम कोल और सुरेश कोल इसके अलावा हारमोनियम बजाने वाले राकेश कुमार यादव व ढोलक बजाने वाले प्रेम सरोज को गिरफ्तार किया है. वीडियो को रिकॉर्ड करने और संपादित करने वाली टीम को पुलिस भी पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें सोनू बिंद और स्टूडियो संचालक शशांक प्रजापति शामिल है. 

साथ ही साथ पुलिस ने इस मामले में 'यादव शक्ति पत्रिका' के संपादक तथा 'बहुजन नायक महिषासुर' पुस्तक के लेखक व नेता राजवीर सिंह यादव को भी आरोपी बनाया है. फिलहाल, इसकी तलाश की जा रही है. अबतक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

