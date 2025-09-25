कौन है राजवीर सिंह यादव? जिसके कहने पर सरोज सरगम ने मां दुर्गा पर बनाए थे आपत्तिजनक वीडियो, 'पीडीए' का जिक्र

हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र गाने रिकॉर्ड करने वाली बिरहा गायिका सरोज सरगम और उसके पति को लेकर नई जानकारी सामने आई है. यूपी पुलिस के मुताबिक, सरोज सरगम काफी टाइम से गाने गा रही है लेकिन पिछले दो-तीन साल से उसने 'पीडीए' के लिए गाना शुरू किया था. ये काम उसने राजवीर सिंह यादव नाम के शख्स के कहने पर किया. उसी के बहकावे में आकर मां दुर्गा समेत तमाम हिंदू प्रतीकों के लिए वीडियो के माध्यम से अपशब्द कहे गए. अब पुलिस मास्टरमाइंड राजवीर को तलाश रही है.

धार्मिक टिप्पणी पर बिरहा गायिका गिरफ्तार

बता दें कि यूपी के मिर्जापुर में सरोज सरगम, उसके पति राममिलन बिंद और बिरहा मंडली के करीब आधा दर्जन लोगों गिरफ्तार किया गया है. इन सभी को सोशल मीडिया पर मां दुर्गा पर आपत्तिजनक वीडियो डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, बिरहा गायिका ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था. पुलिस की जांच में एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है, जिसमें कई अन्य लोग भी शामिल हैं.

यह घटना 21 सितंबर 2025 को हुई थी, जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में सरोज सरगम ने हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. पुलिस ने बताया कि इस षड्यंत्र के पीछे राजवीर सिंह यादव का हाथ है, जिसने वीडियो बनाने के लिए सरगम को पैसे दिए थे.

आरोपी के खुलासे

पुलिस पूछताछ में सरोज सरगम और उसके पति राममिलन बिंद ने बताया कि वे बिरहा मंडली चलाते हैं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि यह आपत्तिजनक वीडियो राजवीर सिंह यादव के कहने पर बनाया गया था. राजवीर ने सरगम को बताया था कि वह अपनी किताब 'बहुजन नायक महिषासुर' का केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत चुका है, इसलिए वो किताब के कंटेंट को यूज कर सकती है, साथ इसपर वीडियो बनाने से कोई दिक्कत नहीं होगी. इसी भरोसे पर सरगम ने आपत्तिजनक गाना तैयार कर यूट्यूब पर अपलोड किया. अब पुलिस राजवीर की तलाश कर रही है.

कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच

पुलिस ने 23 मार्च 2025 को कोतवाली शहर मिर्जापुर में इस मामले में केस दर्ज किया था. जिला साइबर सेल की मदद से आपत्तिजनक कंटेंट को यूट्यूब से हटवा दिया गया है. पुलिस ने बताया कि सरोज और उसके पति के खिलाफ पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं. साइबर सेल की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी बार-बार सोशल मीडिया पर ऐसे भड़काऊ वीडियो डाल रहे थे. आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. उनके खिलाफ धारा 295A, 509, 505 (2) और 67 आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. फिलहाल, आगे की जांच जारी है.

हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बने पति-पत्नी

मिर्जापुर पुलिस का कहना है 10 महीने पहले सरोज सरगम और उसके पति राममिलन बिंद ने हिंदू धर्म छोड़कर इसाई धर्म अपना लिया था. सरोज मिर्जापुर की है, जबकि राममिलन प्रयागराज का है. राममिलन ही वीडियो को शूट और पब्लिश करता था. बाकी आरोपी कोरस में गाते थे, ढोल और हारमोनियम बजाते थे.

