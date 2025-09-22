लखनऊ में कल सजेगा आजतक का मंच, ‘विकसित UP समिट’ में CM योगी और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

विकसित भारत यानी विकसित उत्तर प्रदेश. लखनऊ का ताज महल होटल कल विकास की नई गाथा का साक्षी बनेगा. 23 सितंबर 2025 को होने जा रहा है आजतक का 'विकसित उत्तर प्रदेश शिखर सम्मेलन', एक ऐसा मंच जहां सरकार, नीति-निर्माता, उद्योग, किसान, संस्कृति, खेल और समाज की अग्रणी हस्तियां एक साथ आएंगी.

इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, खेल जगत की सुधा सिंह, संस्कृति की ध्वजवाहक मालिनी अवस्थी, उद्योग जगत और टेक्नोलॉजी के बड़े नाम, सब मिलकर तय करेंगे- कैसा होगा विकसित उत्तर प्रदेश का रोडमैप.

यहां देखें विकसित उत्तर प्रदेश शिखर सम्मेलन का पूरा शेड्यूल:

10:30-11:00 बजे: नए दौर में लिखेंगे विकास की नई कहानी

स्पीकर्स: योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

11:00-11:45 बजे: विकसित यूपी का रोडमैप!

स्पीकर्स: स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश

सूर्य प्रताप शाही, कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री, उत्तर प्रदेश

11:45-12:30 बजे: ताकत वतन की यूपी से है!

स्पीकर्स: जयवीर सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री

दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन, उत्तर प्रदेश

सुनील शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, उत्तर प्रदेश

असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), समाज कल्याण एवं एसटी/एससी कल्याण

12:30-13:15 बजे: विकसित यूपी की वीरांगनाएं

स्पीकर्स: मालिनी अवस्थी, लोक गायिका

तनमया मनीष, फैशन डिजाइनर एवं सोशल एंटरप्रेन्योर

प्रियंका चौधरी रैना, को-फाउंडर, माते केयर

सुधा सिंह, एथलीट, एशियन गेम्स स्वर्ण पदक विजेता

13:15-14:00 बजे: विकास की 'गंगा'

स्पीकर्स: बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग

आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश

डॉ. के.वी. राजू, सदस्य, पीएम-ईएसी एवं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के आर्थिक सलाहकार

अभय शर्मा, मुख्य व्यवसाय अधिकारी, वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Paytm)

14:0015:00 बजे: लंच

15:00-15:45 बजे: जय किसान... जय हिंदुस्तान

स्पीकर्स: रविंदर, प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान और कृषि विपणन, उत्तर प्रदेश

मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य, उत्तर प्रदेश

वी.एम. सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ

आलोक सिन्हा, पूर्व सीएमडी, भारतीय खाद्य निगम

15:45-16:30 बजे: आओ पर्यटकों तुम्हें दिखाएं झांकी उत्तर प्रदेश की

स्पीकर्स: आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट, उत्तर प्रदेश

अमित मोहन प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, एमएसएमई, उत्तर प्रदेश

अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास

विनोद जुत्शी, पूर्व सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

15:30-16:15 बजे: आत्मनिर्भर भारत

स्पीकर्स: अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्यमंत्री के सलाहकार, पूर्व एसीएस, गृह, पर्यटन एवं सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश

सचिन अग्रवाल, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, पीटीसी इंडस्ट्रीज

साजल प्रकाश, पूर्व सीईओ, एचएएल एक्सेसरीज कॉम्प्लेक्स

16:15-17:00 बजे: सुरक्षा का योगी मॉडल

स्पीकर्स: प्रशांत कुमार, पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश

डॉ. विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश

डॉ. अरविंद कुमार जैन, पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश

17:00-17:45 बजे: यूपी में ‘आयुष्मान’ भवः

स्पीकर्स: पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश

ऋतु महेश्वरी, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश

डॉ. जी.एन. सिंह, पूर्व औषधि महानियंत्रक (DCGI)

उपासना अरोड़ा, प्रबंध निदेशक, यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स

17:45-18:15 बजे: यूपी का मिशन वन ट्रिलियन

स्पीकर्स: सुरेश कुमार खन्ना, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री

18:15-19:00 बजे: उत्तर भारत का सिलिकॉन सिटी

स्पीकर्स: अनुराग यादव, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग, उत्तर प्रदेश

अतुल चौहान, अध्यक्ष, एमिटी एजुकेशन ग्रुप

प्रो. राजा अंगमुथु, प्रोफेसर-इन-चार्ज, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, आईआईटी कानपुर

कीर्ति करमचंदानी, हेड-गवर्नमेंट अफेयर्स एवं पब्लिक पॉलिसी, एचसीएल कॉर्प

जयंत कृष्णा, पूर्व सीईओ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC)

19:00-19:45 बजे: यूपी में है दम

स्पीकर्स: ब्रजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

19:45 बजे: डिनर

