कैंची से गोदकर युवक की निर्मम हत्या, गाजियाबाद में शराब पार्टी बनी मौत का कारण

गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान एक मामूली विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया. देर रात हुए इस झगड़े में एक युवक की हत्या कर दी गई. पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद आरोपी पवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई कैंची भी बरामद कर ली गई है.

शराब की दुकान के पास शुरू हुआ झगड़ा

दरअसल, यह घटना 31 अक्टूबर की रात की है. पुलिस के मुताबिक, मृतक रविंद्र और आरोपी पवन सिंह विजयनगर इलाके में शराब की दुकान के पास स्थित एक कन्फेक्शनरी की दुकान में बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में पवन ने दुकान में रखी कैंची उठाई और रविंद्र की छाती पर कई वार कर दिए.

मौके पर मची अफरा-तफरी, अस्पताल में तोड़ा दम

घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया. आसपास मौजूद लोगों ने लहूलुहान रविंद्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने सबूत जुटाए और आरोपी की तलाश शुरू की.

आरोपी ड्राइवर, मृतक था मैकेनिक

एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि रविंद्र नोएडा के एक कार शोरूम में मैकेनिक का काम करता था, जबकि आरोपी पवन इंदिरापुरम में ड्राइवर है. दोनों के बीच कार को लेकर किसी बात पर बहस हुई थी, जो बाद में खूनी विवाद में बदल गई.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जांच जारी

पुलिस ने आरोपी पवन सिंह को क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से हिरासत में लिया है. उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है.

