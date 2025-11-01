scorecardresearch
 

गाजियाबाद: मुरादनगर के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान

गाजियाबाद के मुरादनगर में शनिवार शाम एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में वेल्डिंग की चिंगारी से भीषण आग लग गई. आग ने बगल के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया. देर से पहुंची फायर ब्रिगेड ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया.

एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.(Photo: Screengrab)
गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने पास के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया. आग लगते ही पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई और आस-पास के लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचीं, जिसके चलते लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाने की कोशिश की.

वेल्डिंग की चिंगारी बनी वजह

जानकारी के मुताबिक, शोरूम के ऊपर बने आवासीय हिस्से में वेल्डिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान वेल्डिंग की चिंगारी नीचे गिरी और आग लगने की आशंका जताई जा रही है. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को घेर लिया. वहां रखे टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान धू-धू कर जलने लगे. साथ ही बगल का गोदाम भी आग की लपटों में घिर गया.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: CM योगी और सनातन पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाली फरजाना के साथ मारपीट, हिंदू रक्षा दल ने कहा- 'लड़की का दिमाग दुरुस्त कर दिया'

फायर ब्रिगेड ने दो दिशाओं से संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही मुरादनगर, मोदीनगर और कोतवाली फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) राहुल पाल के नेतृत्व में टीम ने दो दिशाओं से मोर्चा संभाला. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया.

देखें वीडियो...

लाखों का नुकसान, जनहानि से राहत

सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि आग में इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ तीन स्कूटी और एक बाइक भी जलकर खाक हो गईं. अनुमान है कि लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. फायर टीम ने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली, लेकिन अंदर कोई व्यक्ति फंसा नहीं मिला. फिलहाल पुलिस और फायर विभाग आग के असली कारणों की जांच कर रहे हैं.

