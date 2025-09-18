scorecardresearch
 

Feedback

थार ने मारी टक्कर, घिसटती चली गई महिला, अब बोली- एक्शन नहीं चाहिए...बात नहीं बढ़ानी, VIDEO

गाजियाबाद के सिहानी गेट क्षेत्र में सड़क पर जा रही पारुल गुप्ता को तेज रफ्तार थार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल है. पुलिस के अनुसार महिला ने लिखित में किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है और मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती.

Advertisement
X
महिला को थार ने मारी टक्कर, बुरी तरह घायल (Photo: ITG)
महिला को थार ने मारी टक्कर, बुरी तरह घायल (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक भयानक हादसा हुआ जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. सिहानी गेट थाना क्षेत्र में सड़क पर जाती  महिला को अचानक पीछे से आई एक थार गाड़ी ने टक्कर मार दी. 

टक्कर लगते ही जा गिरी काफी दूर

मिली जानकारी के मुताबिक पारुल गुप्ता नाम की यह महिला जब सड़क पर जा रही थी तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार थार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी. धक्के से वह उछलकर काफी दूर जा गिरी और बुरी तरह से घायल हो गई. आसपास के लोगों ने महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया. सामने आया घटना का सीसीटीवी फुटेज डरा देने वाला है.

सम्बंधित ख़बरें

accident sign board
बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दो भाइयों की रौंदा, मौके पर दोनों की मौत, ड्राइवर फरार 
आरोपी ड्राइवर चढ़ा पुलिस के हत्थे
THAR की सनक, मासूम बछड़े को जानबूझकर रौंदा, VIDEO कर देगा हैरान 
Rage of the Thar in Ghaziabad, driver flees after hitting a woman.
बेकाबू Thar ने महिला को रौंदा, CCTV में कैद हादसा 
disha house firing case
लंच ब्रेक: दिशा पाटनी के परिवार के दुश्मन क्यों बने गैंगस्टर? देखें शूटर्स के एनकाउंटर की पूरी कहानी 
शूटर रविंद्र कल्लू की फोटो फायरिंग वाले दिन से ही वायरल है (Photo: Screengrab)
निकल गई टशन, शूटर ने शुरू से आखिर तक नहीं छुपाया चेहरा, फिर... 

देखें वीडियो...

'थार वाले पर नहीं चाहिए कोई कार्रवाई'

वायरल वीडियो पर जब पुलिस से जानकारी ली गई तो थाना सिहानी गेट पुलिस ने बताया महिला इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं चाहती है. यहां तक कि अपने घर का दरवाजा भी नहीं खोल रही है. महिला ने अस्पताल में लिखकर दे दिया है कि वह इस पूरे मामले पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है.

Advertisement

पहले भी आए बेकाबू थार के मामले

बता दें कि बेकाबू थार का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. हाल में झांसी के प्रेमनगर इलाके में मासूम गाय के बछड़े को थार से बेरहमी से कुचलने वाली घटना ने लोगों को झकझोर दिया था. इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया. उसकी थार गाड़ी भी सीज कर ली गई थी और तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement