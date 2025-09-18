थार ने मारी टक्कर, घिसटती चली गई महिला, अब बोली- एक्शन नहीं चाहिए...बात नहीं बढ़ानी, VIDEO

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक भयानक हादसा हुआ जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. सिहानी गेट थाना क्षेत्र में सड़क पर जाती महिला को अचानक पीछे से आई एक थार गाड़ी ने टक्कर मार दी.

टक्कर लगते ही जा गिरी काफी दूर

मिली जानकारी के मुताबिक पारुल गुप्ता नाम की यह महिला जब सड़क पर जा रही थी तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार थार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी. धक्के से वह उछलकर काफी दूर जा गिरी और बुरी तरह से घायल हो गई. आसपास के लोगों ने महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया. सामने आया घटना का सीसीटीवी फुटेज डरा देने वाला है.

देखें वीडियो...

'थार वाले पर नहीं चाहिए कोई कार्रवाई'

वायरल वीडियो पर जब पुलिस से जानकारी ली गई तो थाना सिहानी गेट पुलिस ने बताया महिला इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं चाहती है. यहां तक कि अपने घर का दरवाजा भी नहीं खोल रही है. महिला ने अस्पताल में लिखकर दे दिया है कि वह इस पूरे मामले पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है.

पहले भी आए बेकाबू थार के मामले

बता दें कि बेकाबू थार का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. हाल में झांसी के प्रेमनगर इलाके में मासूम गाय के बछड़े को थार से बेरहमी से कुचलने वाली घटना ने लोगों को झकझोर दिया था. इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया. उसकी थार गाड़ी भी सीज कर ली गई थी और तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी.

