गाजियाबाद में बेखौफ लुटेरों का आतंक: दिनदहाड़े इंजीनियर की पत्नी से चेन लूटी, तमंचा दिखाकर भाग निकले बदमाश, Video

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-13 में शनिवार सुबह हुई लूट की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने एक इंजीनियर की पत्नी से चेन लूट ली और तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए. इस गटना का वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, वसुंधरा सेक्टर-13 निवासी राजीव गुप्ता एक निजी कंपनी में इंजीनियर हैं. शनिवार सुबह उनकी पत्नी बबीता गुप्ता घर के बाहर खड़ी थीं, तभी काले रंग की बाइक पर आए दो बदमाशों ने अचानक झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन लूट ली. बबीता ने हिम्मत दिखाते हुए करीब 50 मीटर तक लुटेरों का पीछा किया, लेकिन बदमाश तमंचा लहराकर लोगों को डराते हुए फरार हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक के पीछे बैठे युवक के हाथ में तमंचा था और वह वारदात के दौरान लोगों को धमकाता नजर आया. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इंदिरापुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस चौकी मात्र कुछ कदम की दूरी पर होने के बावजूद लुटेरे बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर निकल गए.

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों बदमाश बाइक से वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में लगातार स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की गश्त बेहद ढीली है. इस वारदात ने एक बार फिर वसुंधरा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है.

