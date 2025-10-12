scorecardresearch
 

Feedback

गाजियाबाद में बेखौफ लुटेरों का आतंक: दिनदहाड़े इंजीनियर की पत्नी से चेन लूटी, तमंचा दिखाकर भाग निकले बदमाश, Video

गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर-13 में पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर इंजीनियर की पत्नी से चेन लूट ली गई. बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर वारदात की और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए. महिला ने 50 मीटर तक पीछा किया, लेकिन लुटेरे भाग निकले. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पुलिस चौकी से 150 मीटर दूर चेन लूट.(Photo: Screengrab)
पुलिस चौकी से 150 मीटर दूर चेन लूट.(Photo: Screengrab)

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-13 में शनिवार सुबह हुई लूट की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने एक इंजीनियर की पत्नी से चेन लूट ली और तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए. इस गटना का वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, वसुंधरा सेक्टर-13 निवासी राजीव गुप्ता एक निजी कंपनी में इंजीनियर हैं. शनिवार सुबह उनकी पत्नी बबीता गुप्ता घर के बाहर खड़ी थीं, तभी काले रंग की बाइक पर आए दो बदमाशों ने अचानक झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन लूट ली. बबीता ने हिम्मत दिखाते हुए करीब 50 मीटर तक लुटेरों का पीछा किया, लेकिन बदमाश तमंचा लहराकर लोगों को डराते हुए फरार हो गए.

यह भी पढ़ें: दूसरी पत्नी ने कराई आसिफ की हत्या, गाजियाबाद में बदमाशों ने मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली

सम्बंधित ख़बरें

ghaziabad news
गाजियाबाद: घर के बाहर खड़ी से महिला से चेन स्नैचिंग 
गुमशुदगी का ड्रामा.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की पति की निर्मम हत्या, फिर गुमशुदगी की रची झूठी कहानी 
Chaos in the market, woman and her family assaulted
करवाचौथ पर मेहंदी लगवा रही पत्नी के मुंह पर पड़ रही थी बाइक की लाइट, पति ने टोका तो...  
पति की हत्या के आरोप में प्राची उर्फ आर्शी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है (Photo: ITG)
प्लान A में जहर, प्लान B में गोलियां... पति को हटाने के लिए प्रेग्नेंट पत्नी ने रची साजिश 
NCR में बसने जा रही है 'मिनी स्मार्ट सिटी', प्रॉपर्टी की कीमतों में होगा बंपर उछाल  

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक के पीछे बैठे युवक के हाथ में तमंचा था और वह वारदात के दौरान लोगों को धमकाता नजर आया. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इंदिरापुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस चौकी मात्र कुछ कदम की दूरी पर होने के बावजूद लुटेरे बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर निकल गए.

Advertisement

देखें वीडियो...

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों बदमाश बाइक से वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में लगातार स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की गश्त बेहद ढीली है. इस वारदात ने एक बार फिर वसुंधरा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement