scorecardresearch
 

Feedback

झांसी: हाथ में तलवारें लेकर रानी लक्ष्मीबाई के रूप में सड़क पर उतरी 600 महिलाएं, वीरांगना वाहन रैली ने जीता दिल

झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की 197वीं जयंती पर 500 से 600 महिलाएं रानी के परिधान में दोपहिया वाहनों पर निकलीं. समर्पण सेवा समिति की ओर से आयोजित वीरांगना वाहन रैली को मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हरी झंडी दिखाई. तलवारें थामे और जोश के साथ महिलाओं ने पूरे शहर में रानी लक्ष्मीबाई के साहस और महिला शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया.

Advertisement
X
झांसी में निकली वीरांगना वाहन रैली (Photo: Ajay Jha/ITG)
झांसी में निकली वीरांगना वाहन रैली (Photo: Ajay Jha/ITG)

बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरती झांसी में बुधवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला. वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 197वीं जयंती पर 500 से 600 महिलाओं ने रानी के परिधान पहनकर दोपहिया वाहनों पर भव्य रैली निकाली. यह रैली न केवल रानी लक्ष्मीबाई के साहस की याद दिला रही थी, बल्कि आधुनिक महिला शक्ति का एक सामूहिक रूप भी दिखा रही थी.

समर्पण सेवा समिति द्वारा आयोजित इस वीरांगना वाहन रैली को उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया. रैली झांसी किले की तलहटी से शुरू हुई. सुबह से ही रानी के स्वरूप में सजी महिलाओं का उत्साह देखने लायक था. डीजे पर बजते गीतों की धुन पर महिलाएं तलवारें हाथ में लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही थीं.

वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 197वीं जयंती

सम्बंधित ख़बरें

Police everywhere in Bareilly, with the Veerangana squad also in the field.
बरेली में बवाल के बाद पहला जुमा, चप्पे-चप्पे पर पुलिस 
Bhuj: PM Modis meeting with the heroines of 1971, an unheard story.
भुज: 1971 की वीरांगनाओं से मिले PM मोदी, क्या है अनसुनी कहानी? 
हरियाणा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पहलगाम हमले को लेकर दिया विवादित बयान
'जिनका सिंदूर छीना गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था', पहलगाम हमले पर BJP सांसद का विवादित बयान 
कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा
'शहीद वीरांगनाओं के लिए बोलने पर इलाके में विकास कार्य रोके', कांग्रेस विधायक का आरोप 
पैर जल गया, सलवार जल गई... वार्ड से 15 बच्चों को बचा लाई झांसी की वीरांगना मेघा!  

रैली झांसी किला, इलाइट चौराहा, झांसी होटल, सदर बाजार और गोविंद चौराहा होते हुए रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संपन्न हुई. पूरे मार्ग पर लोगों ने जगह जगह पुष्पवर्षा करके महिलाओं का स्वागत किया. रानी के भेष में स्कूटी और बाइक पर सवार महिलाएं शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बन गईं.

समर्पण सेवा समिति की अध्यक्ष अपर्णा दुबे ने कहा कि यह रैली सिर्फ शोभायात्रा नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का संदेश है. उन्होंने बताया कि सभी महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई के परिधान में थीं और यह दृश्य आधुनिक नारी की ताकत को दर्शाता है. रानी के रूप में सजी हिमांशी समाधिया ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे उस भूमि से हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी.

Advertisement

महिलाएं तलवारें हाथ में लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ीं

युवती रितु ने कहा कि स्कूटी पर रानी के रूप में बैठना एक विशेष अनुभव है और वह इस रैली में शामिल होकर खुश हैं. झांसी की सड़कों पर महिलाओं की यह रैली वीरांगना के साहस और आधुनिक नारी की शक्ति को एक साथ दिखाती रही.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement