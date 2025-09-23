MP से गाजीपुर-बिहार तक फैला असलहा गैंग, वाराणसी STF ने 10 पिस्टल संग 3 तस्कर किया गिरफ्तार

वाराणसी STF (एसटीएफ) ने अंतरराज्यीय असलहा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से 10 अवैध पिस्टल और 15 मैगजीन बरामद की हैं. पकड़े गए तस्करों की पहचान गिरोह के सरगना प्रशांत राय उर्फ जीतू, उसके साथी राहुल ठाकुर और मुकुंद प्रधान के रूप में हुई है.

दरअसल, STF को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के खंडवा से भारी मात्रा में असलहा लाने वाला प्रशांत राय वाराणसी के सारनाथ इलाके में स्थानीय तस्करों से मिलने आने वाला है. सूचना पर टीम ने फरीदपुर रिंग रोड अंडरपास के पास घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया. जांच में सामने आया कि प्रशांत राय (मध्य प्रदेश) खंडवा के कुख्यात असलहा तस्कर विष्णु सरदार से 20 से 25 हजार रुपये में पिस्टल खरीदता था.

फिर तस्कर उन्हें गाजीपुर व बिहार के सीमावर्ती जिलों में 40 से 50 हजार रुपये में बेचता था. अपने साथियों राहुल और मुकुंद को वह हर सप्लाई पर 4 से 5 हजार रुपये देता था. गिरफ्तार सरगना प्रशांत राय पहले भी आपराधिक वारदातों में लिप्त रहा है और दबंग छवि के कारण इलाके में खौफ पैदा करता था. उसका जुड़ाव स्थानीय असलहा तस्कर सुभाष पासी से हुआ था.

इसके जरिए उसने तस्करी का नेटवर्क खड़ा किया. STF ने बताया कि अब तक गिरोह कई बार असलहा सप्लाई कर चुका है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना सारनाथ में धारा 111 (1) बीएनएस और 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है. STF का कहना है कि पूर्वांचल में सक्रिय इस अंतरराज्यीय गिरोह की गिरफ्तारी से अवैध हथियारों की बड़ी सप्लाई चैन टूट गई है.

