वाराणसी: विवाद के बाद बाउंसरों ने पब से बाहर निकाला, युवक के संदिग्ध मौत से उठे सवाल

वाराणसी के मलदहिया स्थित ‘माय टेबल’ पब में डांस के दौरान महिला से अभद्रता के आरोप पर बाउंसरों ने 32 वर्षीय सूरज सिंह को बाहर निकाल दिया. इसके बाद सूरज गैलरी से होकर छत पर गया और आठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. मृतक बिहार का रहने वाला था और वाराणसी में ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता था. पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

मृतक सूरज (Photo: Screengrab)
वाराणसी में एक पब में डांस को लेकर हुए विवाद और फिर बाउंसर द्वारा युवक को बाहर निकाले जाने के बाद उसकी संदिग्ध मौत पर सवाल खड़े होने लगे हैं. पुलिस जांच में जुटी है कि ये हादसा कैसे हुआ. बताया जा रहा है कि युवक ने उसी पब की आठवीं मंजिल से छलांग लगा दी थी.  मृतक युवक 32 वर्षीय सूरज सिंह मूल रूप से बिहार का रहने वाला था. जो वाराणसी के रामकटोरा इलाके में विंध्यवासिनी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाया करता था.

डांस के दौरान एक महिला से अभद्रता का आरोप

शनिवार की रात सूरज अपने दोस्त बबलू शाह के साथ वाराणसी के मलदहिया स्थित माय टेबल नाम के एक क्लब पहुंचा था. आरोप के मुताबिक सूरज ने डांस के दौरान एक महिला से अभद्रता की थी. जिसके बाद महिला की शिकायत पर सूरज को पब के बाहर कर दिया गया. इससे तिलमिलाया सूरज अकेले ही गैलरी से होकर छत की ओर जाता हुआ दिखाई दिया. वह देर रात 1 बजकर 7 मिनट पर CCTV में जाते भी दिखाई पड़ रहा है. जिसके बाद संदिग्ध परिस्थिति में सूरज ने बिल्डिंग की आठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी.

घटना के बारे में ACP ने क्या बताया?
घटना के बारे में ACP चेतगंज डॉक्टर ईशान सोनी ने बताया कि 2 नवंबर 2025 को रात्रि पौने 2 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी गई है. इसी कड़ी में घटनास्थल पर पहुंचकर मौका-मुआयना किया गया और फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन किया गया और शव का पंचनामा भी कराया गया. जांच के दौरान ये पता चला है कि मृतक का नाम सूरज सिंह था. जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और वाराणसी में रहकर व्यवसाय करता था. 

ACP ने बताया, रात्रि में वह अपने दोस्त के साथ पब में गया थे. जिस दौरान ड्रिंक्स ली गई थी और डांस भी इनके द्वारा किया जा रहा था और पब के कर्मचारियों ने बताया कि सूरज सिंह द्वारा किसी महिला से अभद्रता की गई. जिसके बाद पब के बाउंसरों ने महिला की शिकायत पर सूरज को बाहर निकाल दिया. जिसके बाद सूरज अकेले बिल्डिंग के ऊपर आठवें तल पर गया, फिर जमीन पर इनका शव बरामद हुआ. अब तक जांच के बाद तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

