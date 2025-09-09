scorecardresearch
 

Feedback

'...जेल से रिहा हो गइली काटके सजा', भारी पड़ी पुलिस स्टेशन में रीलबाजी, पुलिस ने पकड़कर काटा चालान

वाराणसी के चौबेपुर थाने में दो युवकों ने भोजपुरी गाने पर इंस्टाग्राम रील बनाकर वायरल कर दी, जिससे पुलिस की छवि धूमिल हुई. मामला सामने आते ही पुलिस ने दोनों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर 151 शांति भंग के तहत चालान कर दिया. पकड़े गए युवक अर्जुन राजभर और अतुल सोनकर बताए गए हैं.

Advertisement
X
वाराणसी में दो युवकों को पुलिस स्टेशन में रीलबाजी महंगी पड़ गई. पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. (Photo: ITG)
वाराणसी में दो युवकों को पुलिस स्टेशन में रीलबाजी महंगी पड़ गई. पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. (Photo: ITG)

देश में टिकटॉक को टाटा के बाद इंस्टाग्राम रील के ट्रेंड ने जोर पकड़ा और रीलबाज लोग इसके पीछे भी दीवाने हो गए. वीडियो पर व्यूज जुटाने के लिए लोग कुछ भी करने लगे हैं. कोई खतरनाक बाइक स्टंट कर रहा है तो कोई चलती ट्रेन पर ऊपर दौड़कर जान जोखिम में डाल रहा है. इसी कड़ी में एक युवक ने पुलिस स्टेशन में रील बनाने की गलती कर दी जो उसे काफी भारी पड़ गई. 

थाने में रील बनाना रीलबाजो के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? इसकी बानगी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के चौबेपुर थाने में दिखी. यहां रीलबाजों ने भोजपुरी गाने 'जान हो जेल से रिहा हो गइली काटके सजा.....' का वीडियो बनाकर जब वायरल किया तो पुलिस की किरकिरी होने लगी. फिर क्या था रील में दिख रहे युवक के साथ रील शूट करने वाले उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. उनका 151 शांति भंग में चालान कर दिया. पुलिस ने दोनों को कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई.

घटना और गिरफ्तारी के बारे में एसीपी सारनाथ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि जैसे ही वीडियो संज्ञान में आया कि 2 व्यक्तियों ने रील बनाकर वायरल की है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई. 24 घंटे के भीतर ही दोनों के खिलाफ 151 के तहत शांति भंग में कार्रवाई करते हए पकड़ लिया गया है. पकड़े गए दोनों में से एक अर्जुन राजभर निवासी नई बाजार सारनाथ है, जबकि दूसरा उसका साथी अतुल सोनकर निवासी चोलापुर का है.

सम्बंधित ख़बरें

हापुड़: बारातियों का हुड़दंग
आगे DJ, पीछे बारातियों का हुड़दंग... रीलबाजी के चक्कर में दूल्हे को पड़ गए लेने के देने  
man arrested and instagram reel grab
पकड़ा गया 7 साल से 'लापता' पति... नई पत्नी के साथ इंस्टाग्राम पर कर रहा था रीलबाजी 
वाराणसी के होटल से पकड़ी गई सेक्स रैकेट में लिप्त युवतियां. (Photo: Screengrab)
होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा तो मची भगदड़... 8 पुरुष और 9 युवतियां गिरफ्तार 
Uttar Pradesh RERA released the report (Photo: Representational)
UP RERA: रियल एस्टेट से जुड़ी शिकायतों में गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ और गाजियाबाद सबसे आगे  
The magnificent sight of the Blood Moon, a surge of faith in the temples.
पूर्ण चंद्रग्रहण के बाद आस्था का सैलाब, हरिद्वार-वाराणसी से देखें तस्वीरें  
Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement