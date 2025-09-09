'...जेल से रिहा हो गइली काटके सजा', भारी पड़ी पुलिस स्टेशन में रीलबाजी, पुलिस ने पकड़कर काटा चालान

देश में टिकटॉक को टाटा के बाद इंस्टाग्राम रील के ट्रेंड ने जोर पकड़ा और रीलबाज लोग इसके पीछे भी दीवाने हो गए. वीडियो पर व्यूज जुटाने के लिए लोग कुछ भी करने लगे हैं. कोई खतरनाक बाइक स्टंट कर रहा है तो कोई चलती ट्रेन पर ऊपर दौड़कर जान जोखिम में डाल रहा है. इसी कड़ी में एक युवक ने पुलिस स्टेशन में रील बनाने की गलती कर दी जो उसे काफी भारी पड़ गई.

थाने में रील बनाना रीलबाजो के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? इसकी बानगी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के चौबेपुर थाने में दिखी. यहां रीलबाजों ने भोजपुरी गाने 'जान हो जेल से रिहा हो गइली काटके सजा.....' का वीडियो बनाकर जब वायरल किया तो पुलिस की किरकिरी होने लगी. फिर क्या था रील में दिख रहे युवक के साथ रील शूट करने वाले उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. उनका 151 शांति भंग में चालान कर दिया. पुलिस ने दोनों को कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई.

घटना और गिरफ्तारी के बारे में एसीपी सारनाथ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि जैसे ही वीडियो संज्ञान में आया कि 2 व्यक्तियों ने रील बनाकर वायरल की है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई. 24 घंटे के भीतर ही दोनों के खिलाफ 151 के तहत शांति भंग में कार्रवाई करते हए पकड़ लिया गया है. पकड़े गए दोनों में से एक अर्जुन राजभर निवासी नई बाजार सारनाथ है, जबकि दूसरा उसका साथी अतुल सोनकर निवासी चोलापुर का है.

